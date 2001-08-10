В Южно-Сахалинске асфальтируют временный мост на проспекте Мира

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Также на участке в ближайшие дни будут обустроены тротуары. Все это минимизирует неудобства для пешеходов и автомобилистов на время капитального ремонта одной из главных артерий города.

- Сейчас мы приступили к укладке нижнего слоя асфальта на подходах к временному мосту, а следующей ночью, если позволит погода, планируем закрыть верхний слой — на подходах и на самом мосту, - рассказал начальник участка Эльдар Зарипов.

Напомним, масштабные работы на проспекте Мира проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Это поэтапный ремонт. В целом он охватит участок от ул. Сахалинской до ул. Украинской.

В этом году работы ведутся на участке от ул. Сахалинской до ул. Бумажной. Они включают замену инженерных сетей, дорожного основания, реконструкцию мостового перехода через реку Рогатку, обустройство тротуаров. Срок завершения — осень 2025 года.