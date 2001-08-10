Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 4 июня, жители и гости могут приобрести камбалу, сельдь и минтай. Торговля осуществляется по следующим адресам:

С 11. 00 свежая камбала по цене 92 руб/кг будет доступна в магазинах сети «Янтарное» по адресам:

пр. Мира, 280 В, ТЦ «Рай», место № 11

пр. Мира, 229/5 у ТЦ «Янтарь»

пр. Коммунистический, 19

С 14.00 торговля свежей рыбой также начнется по следующим адресам:

пр. Мира, 229 (ТЦ «Янтарь», торговые места № 8-10)

ул. Емельянова, 31/2

ул. Ленина 252Б, ТЦ «Техник», торговое место Д10

Здесь в продаже будут доступны: минтай по цене 81 руб/кг, камбала по цене 92 руб/кг и сельдь по цене 52 руб/кг

Камбала по цене 98 руб/кг будет продаваться по адресу: Ново-Александровск, ул. 3-я Строительная, 4 Б.

С 15.00, сельдь по цене 52 руб/кг и камбала по цене 58 руб/кг будут в продаже в магазинах сети «Дом Морепродуктов»: