Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня, 4 июня, жители и гости могут приобрести камбалу, сельдь и минтай. Торговля осуществляется по следующим адресам:
С 11. 00 свежая камбала по цене 92 руб/кг будет доступна в магазинах сети «Янтарное» по адресам:
- пр. Мира, 280 В, ТЦ «Рай», место № 11
- пр. Мира, 229/5 у ТЦ «Янтарь»
- пр. Коммунистический, 19
С 14.00 торговля свежей рыбой также начнется по следующим адресам:
- пр. Мира, 229 (ТЦ «Янтарь», торговые места № 8-10)
- ул. Емельянова, 31/2
- ул. Ленина 252Б, ТЦ «Техник», торговое место Д10
Здесь в продаже будут доступны: минтай по цене 81 руб/кг, камбала по цене 92 руб/кг и сельдь по цене 52 руб/кг
Камбала по цене 98 руб/кг будет продаваться по адресу: Ново-Александровск, ул. 3-я Строительная, 4 Б.
С 15.00, сельдь по цене 52 руб/кг и камбала по цене 58 руб/кг будут в продаже в магазинах сети «Дом Морепродуктов»:
- ул. Поповича, 69Б
- Еланский проезд, 29 (ТЦ «Еланский»)
- ул. Есенина, 5
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