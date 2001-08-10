В Отделении СФР по Сахалинской области прошли мероприятия, посвящённые Международному дню защиты детей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области работники Отделения СФР отметили Международный день защиты детей яркими акциями и мероприятиями, направленными на поддержку семейных ценностей и укрепление связей между поколениями. Праздничные события, включавшие раздачу шаров для детей и открытые дни для семей, создали атмосферу радости и взаимопонимания.

Для юных посетителей клиентской службы регионального Отделения фонда в этот день был организован теплый прием. Малышам дарили яркие шары и добрые слова поздравлений и пожеланий расти здоровыми и счастливыми.

Кроме того, дети сотрудников Отделения СФР по Сахалинской области получили уникальную возможность увидеть, как их мамы и папы работают в фонде. Для них был организован день открытых дверей.

Центры общения старшего поколения также открыли свои двери для внуков: бабушки и дедушки пригласили к себе их в гости. Участники праздника делились историями, играли в игры, пили чай и наслаждались общением, укрепляя связь между поколениями.

«День защиты детей — это не только веселый праздник для самих детей, это и напоминание обществу о необходимости защиты прав ребенка, чтобы все дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом и в будущем стали замечательными родителями и гражданами своей страны», — отметила заместитель управляющего Наталья Антонюк.