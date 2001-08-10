Сильные осадки ожидаются в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сильный (15-29 мм), а местами очень сильный (30 мм и более за 12 часов и менее) дождь, по информации ФГБУ «Сахалинское УГМС», ожидается в Южно-Сахалинске вечером 4 и ночью 5 июня.

Днем 5 июня и в последующие сутки на реках ожидается подъем уровней воды на 0,5-1 м, возможны выходы воды на пойму.

Все службы жизнеобеспечения муниципалитета приведены в состояние повышенной готовности.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо позвонить по единому номеру вызова экстренных служб 112.