Два дня веселья и творчества: более 400 детей посетили первый летний праздник на площадках музея книги Чехова
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мероприятия ко Дню защиты детей прошли 1 и 2 июня на площадках музея книги Чехова при поддержке регионального министерства культуры и архивного дела, их участниками стали более 400 сахалинских мальчишек и девчонок! Летние каникулы для них начались ярко – в творческих пространствах музея, которые действуют в рамках стратегического проекта «Художники Сахалинской области», инициированного губернатором Валерием Лимаренко. В первый день лета ребят ждала творческая программа «Весёлые рисовашки», в рамках которой в арт-галерее «Художественная фабрика» прошли мастер-классы по цианотипии и росписи ракушек – с Валерией Елисеевой и Натальей Дульцевой, а в арт-пространстве «РОСТ» учились рисовать кошку – вместе с Сергием Орловым. Кроме того, в этот день юные гости посетили экскурсию по выставкам «Золотой фонд изобразительного искусства Сахалинской области» и «Метод Болотова».
В тот же день в Музее медведя юные посетители, в том числе и из регионального отделения организации «Добро», создали свою настольную игру и смогли совершить путешествие по сказкам – в рамках интерактивных занятий.
В музее книги Чехова развлекательная программа «Лето в музее» стартовала 2 июня с концертной программы, для зрителей выступили юные артисты из хореографического ансамбля «Анимэ» и детского сада № 3 «Золотой ключик» г. Южно-Сахалинска. Далее для ребят началась игровая программа, каждый желающий мог отправиться в путешествие «В поисках лета», пройдя станции в сквере у музея и выполнив задания.
Работала и площадка с интерактивными занятиями, где юные участники собирали мегапазлы, делали фигуры из воздушных шаров, лепили любимых персонажей из пластилина и клеили солнечные аппликации. Кроме того, всех гостей праздника ждали герои любимых мультфильмов, угощение сладкой ватой и аквагрим! Добавила праздничного настроения и погода – весь день было тепло и солнечно, а в разгар праздника все могли наблюдать в небе над Южно-Сахалинском красивое природное явление – гало!
Музей книги Чехова благодарит за участие в организации и проведении праздника своих партнёров: хореографический центр «Мечта», детский сад № 3 «Золотой ключик» г. Южно-Сахалинска, городской дом культуры «Родина», Южно-Сахалинский педагогический колледж СахГУ, Сахалинскую областную универсальную научную библиотеку.
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