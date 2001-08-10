Южносахалинцам напоминают правила безопасного поведения при встрече с медведем
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С наступлением летнего сезона фиксируются случаи выхода медведей к местам отдыха людей и даже их появления в черте города. Чтобы избежать нежелательной встречи с хозяином леса и что делать, если это все-таки произошло, управление по делам ГО и ЧС Южно-Сахалинска напоминает правила безопасного поведения.
Как отмечает специалист гражданской обороны Ирина Илларионова, чаще всего встретить медведя можно в местах его добычи питания (ягодники, места рыбной ловли и т. п.).
- Если вы отправились отдыхать на природу, основная задача - не привлечь внимания хищника запахом еды, например. Поэтому, оставаясь на ночевку, или если вы ненадолго покидаете место своей стоянки, герметично закройте и уберите все продукты питания. Мусор и иные отходы утилизируйте так, чтобы не оставалось запаха. Будьте особенно осторожны в местах кормёжки зверя. Если увидели животное в городской черте, немедленно уходите и сообщите в службу 112. Медведи редко нападают первыми, но их реакция непредсказуема. Главное — не паниковать и минимизировать риски, — подчёркивает Ирина Илларионовна.
Так, передвигаясь по лесу, предупреждайте медведя о своём приближении: пойте, свистите, стучите палкой по деревьям или используйте портативную колонку. Это снизит риск неожиданной встречи. Если заметили медведя на расстоянии, медленно отступайте, не поворачиваясь спиной. Не бегите, чтобы не спровоцировать погоню. Не смотрите хищнику в глаза — это признак агрессии. Положите перед собой рюкзак или корзину и продолжайте отходить. Не паникуйте, если зверь встал на задние лапы, это не всегда угроза — он может просто осматриваться.
Вместе с тем, если вы заметили детёныша медведя, немедленно уходите - рядом мать, которая атакует без предупреждения.
О случаях встреч с медведем и при возникнове6нии чрезвычайных ситуаций - звоните в служба 112.
С памятками правил поведения при встрече с медведем можно ознакомиться на официально сайте администрации Южно-Сахалинска.
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