Спорт, дружба, приключения: профильные летние лагеря встречают юных горожан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В этом году организованным отдыхом будет охвачено более 11 тысяч юных горожан. С началом лета в городе стартовала оздоровительная кампания для детей. Свои двери распахнули десятки учреждений, предлагая ребятам разнообразные программы отдыха.

В летний период традиционно действуют профильно-оздоровительные лагеря различной направленности: спортивные, военно-исторические, интеллектуальные и другие. Во время такого отдыха каждый ребенок сможет найти занятие по душе и раскрыть свои способности. Так, при городской спортивной школе по плаванию в понедельник начала свою работу первая смена спортивно-оздоровительного лагеря.

- В профильно-оздоровительном лагере занимаются наши спортсмены, для которых это является дополнительными учебно-тренировочными сборами по программе спортивной подготовки, - отметила директор спортивной школы по плаванию г. Южно-Сахалинска Елена Завязкина. — Сегодня плавание - очень востребованный вид спорта в городе. Только в нашей спортивной школе занимается порядка 700 человек по различным направлениям.

Всего этим летом лагерь примет порядка 60 детей, воспитанников спортшколы Помимо занятий спортом, для ребят организована увлекательная досуговая программа. В течение смены они посетят культурные учреждения, спортивные объекты. Главная цель – сделать летний отдых детей разнообразным и запоминающимся.

- В августе будет четыре года, как я занимаюсь плаванием, – рассказывает десятилетний Марк Бучнев. - Мне очень нравится этот вид спорта. Здесь, в лагере, я тоже много плаваю. Сначала у нас тренировка, которая длится от часа до полутора. Потом мы переодеваемся и идём в столовую, где нас вкусно кормят. После обеда у нас есть 15 минут на отдых, и потом начинается вторая тренировка. Обычно это свободное плавание, чтобы мы отдохнули после всех упражнений.

- Мне нравится этот вид спорта. У меня уже есть пять медалей: первую медаль я получила на региональных соревнованиях, остальные — в нашем бассейне. Тренировки в лагере отличаются от обычных: они немного короче и, как по мне, чуть полегче. Что касается друзей, то у меня их очень много на плавании! — рассказывает участница первой смены Таисия Колодяжная.

Напомним, в этом году в областном центре на базе учреждений образования, культуры, спорта и других открыто 94 площадки дневного пребывания.