Пропавших людей на Сахалине смогут искать с помощью цифровых технологий

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

МТС и поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» запускают для абонентов оператора бесплатный сервис поиска пропавших.

Если кто-то из близких перестал внезапно выходить на связь, можно через приложение запросить его местонахождение, и вам сразу придет метка с геолокацией с точностью 50-150 метров. Главное, чтобы человек находился в зоне получения сигнала (базовая станция, вайфай или система спутникового позиционирования), а его смартфон был заряжен.

Вся информация передаётся через зашифрованный канал и интерфейс, которые были разработаны специально для обмена данными с представителями поисково-спасательного отряда.

«В отряде «ЛизаАлерт» мы следим за новостями в области разработок, участвуем в постановке задач и тестировании умных решений, используем все самые новые технологии, разрешенные к применению в нашей стране. Всё это позволяет сделать поиск пропавших быстрее и эффективнее. Много лет подряд мы пытались получить доступ к местоположению людей, терпящих бедствие, с помощью изменений в законодательстве, и это не удавалось. Мы рады, что социально ответственный бизнес пришёл на помощь и создал новый инструмент, который позволяет оперативно получить геоданные без долгих бюрократических процедур, и тем самым повысит шансы на спасение людей», – отметил Григорий Сергеев, председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

С 2010 года в поисково-спасательным в отряд «ЛизаАлерт» поступило более 300 тыс. заявлений на поиск пропавших, почти 260 тыс. человек было найдено.