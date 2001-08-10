Пропавших людей на Сахалине смогут искать с помощью цифровых технологий
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
МТС и поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» запускают для абонентов оператора бесплатный сервис поиска пропавших.
Если кто-то из близких перестал внезапно выходить на связь, можно через приложение запросить его местонахождение, и вам сразу придет метка с геолокацией с точностью 50-150 метров. Главное, чтобы человек находился в зоне получения сигнала (базовая станция, вайфай или система спутникового позиционирования), а его смартфон был заряжен.
Вся информация передаётся через зашифрованный канал и интерфейс, которые были разработаны специально для обмена данными с представителями поисково-спасательного отряда.
«В отряде «ЛизаАлерт» мы следим за новостями в области разработок, участвуем в постановке задач и тестировании умных решений, используем все самые новые технологии, разрешенные к применению в нашей стране. Всё это позволяет сделать поиск пропавших быстрее и эффективнее. Много лет подряд мы пытались получить доступ к местоположению людей, терпящих бедствие, с помощью изменений в законодательстве, и это не удавалось. Мы рады, что социально ответственный бизнес пришёл на помощь и создал новый инструмент, который позволяет оперативно получить геоданные без долгих бюрократических процедур, и тем самым повысит шансы на спасение людей», – отметил Григорий Сергеев, председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
С 2010 года в поисково-спасательным в отряд «ЛизаАлерт» поступило более 300 тыс. заявлений на поиск пропавших, почти 260 тыс. человек было найдено.
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