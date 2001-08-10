Тихоокеанское
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Сахалинским филиалом ФГБУ «НЦБРСП» выявлены небезопасные остатки лекарственного средства в пельменях владимирского производителя
14:29, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинским филиалом ФГБУ «НЦБРСП» выявлены небезопасные остатки лекарственного средства в пельменях владимирского производителя

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

22 мая протоколом Сахалинского филиала подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции» подтверждено наличие остатков лекарственного средства в мясном полуфабрикате производителя из Владимирской области.

Проба поступила на исследование в рамках государственного задания. Продукция была отобрана государственным инспектором Приморского межрегионального управления Россельхознадзора в магазине «Маяк» в городе Александровск-Сахалинский (Сахалинская область).
Исследование пробы проведено по 45 показателям – на остаточное содержание различных групп лекарственных средств и микробиологические показатели.

В результате лабораторных испытаний в полуфабрикате выявлено наличие остатков лекарственного средства, которое относится к группе антигельминтиков. Их наличие в пищевой продукции недопустимо.

Партия признана несоответствующей требованиям технических регламентов «О безопасности пищевой продукции», «О безопасности мяса и мясной продукции».

После получения результатов исследований информация о выявлениях внесена в автоматизированную систему (АС) в области ветеринарии «Веста» и доведена до Приморского межрегионального управления Россельхознадзора для принятия мер в пределах компетенции.

Отметим, с начала года Сахалинским филиалом ФГБУ «НЦБРСП» при исследовании пищевой продукции в третий раз выявлены небезопасные остатки лекарственных средств.

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