В высокий сезон аэровокзал «Южно-Сахалинск» готов уделить пассажирам ещё больше внимания

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Для этого в главной авиагавани региона всё лето будут работать менеджеры по гостеприимству. Хелперы помогут путешественникам сориентироваться в терминале и поддержат в сложных ситуациях.

Волонтёры работают на пути пассажира в пиковую нагрузку – в первой половине дня, когда аэровокзальный комплекс обслуживает сразу два рейса на московском направлении. В это время через терминал проходят более 1 000 человек. Менеджеры по гостеприимству помогают встречающим найти зону прилёта, а пассажирам – выбрать нужную стойку регистрации, пройти к инспекторам по досмотру на паспортный контроль и определиться с выходом на посадку.

Кроме того, хелперы готовы подсказать путешественнику, как ускорить предполётные процедуры. Тех, кто летит только с ручной кладью, могут от очереди на регистрацию проводить к репринтерам, где можно быстро распечатать посадочный, а пассажиров с негабаритным багажом – к специализированной стойке.

За моральной поддержкой тоже можно обратиться к менеджерам. Они помогут справиться с волнением и тревожностью. В случае непредвиденных обстоятельств, вроде задержки рейсов, доступно объяснят, как нужно действовать.

«В аэровокзале «Южно-Сахалинск» мы стараемся охватить заботой каждого. В нашем терминале должно быть по-домашнему уютно и тем, кто регулярно летает, и тем, кто делает это впервые. Менеджеры по гостеприимству готовы ответить на любой вопрос, который может возникнуть как у опытного пассажира, так и у «новичка». С помощью этих специалистов мы охватываем вниманием ещё больше путешественников, замечаем точки, в которых люди теряются, создаём план работ по совершенствованию навигации и не только», - отметила начальник службы развития производственной системы и качества АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Елена Старовойт.

Встретить хелперов можно в зонах регистрации и ожидания вылетов. Среди остальных сотрудников аэровокзала их выделяет форма: ярко-голубые пиджаки.