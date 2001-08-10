В высокий сезон аэровокзал «Южно-Сахалинск» готов уделить пассажирам ещё больше внимания
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Для этого в главной авиагавани региона всё лето будут работать менеджеры по гостеприимству. Хелперы помогут путешественникам сориентироваться в терминале и поддержат в сложных ситуациях.
Волонтёры работают на пути пассажира в пиковую нагрузку – в первой половине дня, когда аэровокзальный комплекс обслуживает сразу два рейса на московском направлении. В это время через терминал проходят более 1 000 человек. Менеджеры по гостеприимству помогают встречающим найти зону прилёта, а пассажирам – выбрать нужную стойку регистрации, пройти к инспекторам по досмотру на паспортный контроль и определиться с выходом на посадку.
Кроме того, хелперы готовы подсказать путешественнику, как ускорить предполётные процедуры. Тех, кто летит только с ручной кладью, могут от очереди на регистрацию проводить к репринтерам, где можно быстро распечатать посадочный, а пассажиров с негабаритным багажом – к специализированной стойке.
За моральной поддержкой тоже можно обратиться к менеджерам. Они помогут справиться с волнением и тревожностью. В случае непредвиденных обстоятельств, вроде задержки рейсов, доступно объяснят, как нужно действовать.
«В аэровокзале «Южно-Сахалинск» мы стараемся охватить заботой каждого. В нашем терминале должно быть по-домашнему уютно и тем, кто регулярно летает, и тем, кто делает это впервые. Менеджеры по гостеприимству готовы ответить на любой вопрос, который может возникнуть как у опытного пассажира, так и у «новичка». С помощью этих специалистов мы охватываем вниманием ещё больше путешественников, замечаем точки, в которых люди теряются, создаём план работ по совершенствованию навигации и не только», - отметила начальник службы развития производственной системы и качества АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Елена Старовойт.
Встретить хелперов можно в зонах регистрации и ожидания вылетов. Среди остальных сотрудников аэровокзала их выделяет форма: ярко-голубые пиджаки.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:00 Сегодня Опрос ВТБ: 75% дальневосточников хотят использовать цифровых помощников для защиты детей
- 09:36 Сегодня Сахалинец стал фигурантом уголовного дела за езду в состоянии опьянения
10:18 Сегодня В районе села Красная-Тымь ликвидировали последствия ДТП
11:03 Сегодня В областном центре возобновила работу «Библиотека на открытом воздухе»
15:08 29 Мая Сахалинская область готовит 12 заявок на федеральный конкурс благоустройства городской среды
16:12 29 Мая В Сахалинской области инфляция в апреле превысила среднероссийский уровень
16:13 30 Мая В Новой Деревне продолжается ремонт грунтового проезда у жилого комплекса "Грин Таун"
11:33 27 Мая Сахалинские банки выявили две фальшивые купюры в первом квартале 2025 года
10:02 15 Мая Сахалинка похитила более 2,4 млн рублей, используя служебное положение
12:15 7 Мая Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 назвала газовые установки в честь защитников Отечества
09:06 19 Мая За выходные на Сахалине автоинспекторы задержали 21 пьяного водителя и 41 – без прав
16:21 6 Мая Южносахалинцев приглашают принять участие в шествии "Бессмертного полка"
Выбор редакции
- 13:57 Сегодня Корсаковские дошколята выиграли этап XV Спартакиады среди воспитанников детсадов
- 12:27 Сегодня «РВК-Сахалин»: получать все услуги водоканала можно в одном месте
- 11:48 Сегодня В Сахалинской области подведены итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года»
- 11:03 Сегодня В областном центре возобновила работу «Библиотека на открытом воздухе»
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?