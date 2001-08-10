«РВК-Сахалин»: получать все услуги водоканала можно в одном месте
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Все специалисты Центра обслуживания абонентов «РВК-Сахалин» теперь ведут прием в одном месте: ул.Крюкова, 78.
Ранее услуги водоканала были доступны в двух точках: на пр. Победы, 39 и на втором этаже здания по ул. Крюкова, 78. Теперь обслуживание полностью сосредоточено в одном здании, где все службы размещены на двух этажах.
На первом этаже разместился Центр обслуживания абонентов, отделы дирекции по производству и ряд вспомогательных служб. Второй этаж, как и раньше, занимают коммерческая дирекция и отделы капитального строительства.
«Опыт подсказал, что эта локация удобна для горожан – она находится в центре города, имеет удобные подъездные пути и парковочные места. Поэтому теперь ждем наших абонентов теперь здесь. Кроме того, напоминаем, что «РВК-Сахалин» внедряет и удобные цифровые сервисы, которые позволяют решать все вопросы дистанционно», - отметила коммерческий директор Юлия Кириллова.
Также, для удобства горожан, компания запустила мобильное приложение «Мой водоканал». Оно работает автономно, его не нужно искать и скачивать в магазинах приложений. С его помощью можно оплачивать услуги и подключить электронную квитанцию; передавать показания счетчиков; следить за сроком поверки и историей платежей; подавать заявки на заключение договора и перерасчет; обращаться с любыми интересующими вопросами и отслеживать статус рассмотрения обращения.
Кроме того, передавать показания приборов учета можно с помощью голосового чат-бота. Он работает по телефонам (4242) 511-217 и 8(4242) 511-218 (добавочный «0»). Также решать вопросы можно через личный кабинет на сайте компании.
Центр обслуживания абонентов на Крюкова, 78 работает по принципу «единого окна», принимая горожан, проживающих как в многоквартирных домах, так и в частном секторе. Он обслуживает как физические, так и юридические лица.
Новый клиентский офис работает с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00 часов, в пятницу абонентов принимают с 8.30 до 15.30 часов (перерыв с 13:00 до 14:00 часов). Кроме того, в Центре работают многоканальные телефоны: 8 (4242) 511-217, 8 (4242) 511-218.
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