В Сахалинской области подведены итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Этот конкурс способствует пропаганде и повышению общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства, его проведение особенно актуально в год реализации национального проекта «Семья».
Двенадцать сахалинских семей заявились на участие в конкурсе в шести трех номинациях: «Многодетная семья», «Семья – хранитель традиций» и «Семья защитника отечества».
В номинации «Многодетная семья» победу одержала семья Пантюхина Романа и Благий Анастасии из Тымовского района. Супруги воспитывают пятерых детей, их семья – пример гармоничного сочетания талантов, трудолюбия, предпринимательства и взаимной поддержки. Глава семьи -профессиональный хореограф, руководит танцевальным коллективом, который является призером международных и всероссийских хореографических конкурсов. Мама более двадцати лет работает парикмахером-универсалом, владеет собственным салоном красоты. Семья дружно занимается ведением подсобного хозяйства и управляет семейным цехом по производству мясных полуфабрикатов, являясь одним из немногих производителей в Тымовском районе.
В номинации «Семья – хранитель традиций» победила многодетная семья Манаевых из областного центра, где воспитывается трое детей. Супруги Николай и Дарья 17 лет живут вместе в собственном доме, который построили своими силами, в их семье царит любовь и гармония, а дом всегда наполнен детским смехом. В семье чтут и помнят подвиги предков, сражавшихся в Великой Отечественной войне, а отец Дарьи, следуя традициям семьи вставать на защиту Родины в тяжелые времена, в феврале 2025 года отправился в зону проведения специальной военной операции. Старший сын – Илья увлекается сбором моделей танков и мечтает поступить в танковое училище на военную специальность.
В номинации «Семья защитника Отечества» победителем стала многодетная семья из Южно-Сахалинска Найден Андрея и Анны, которые 15 лет вместе и воспитывают семерых детей. Глава семьи много лет отдал службе в органах исполнения наказания. Супруги не могут остаться в стороне от чужой беды, поэтому более пяти лет они помогали в поиске пропавших людей вместе с сахалинским поисково-спасательным отрядом «СОВА». В январе 2024 года Андрей отправился в зону проведения специальной военной операции, посчитав это своим долгом чести. Представлен к государственной награде «Медаль за отвагу» за выполнение боевой задачи по доставке боеприпасов на позиции подразделения, проявленное мужество и профессионализм и грамотное руководство своей группой. Дети равняются на отца, сыновья занимаются смешанными единоборствами и занимают призовые места в городских и межмуниципальных соревнованиях, а старший сын уже трудится в АО «Сахалинская коммунальная компания».
«Всем участникам регионального этапа конкурса «Семья года» будут вручены дипломы и грамоты, а семьи-победители примут участие в федеральном этапе конкурса» - отметила министр социальной защиты Сахалинской области Ольга Орлова.
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