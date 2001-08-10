В областном центре возобновила работу «Библиотека на открытом воздухе»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Открытие десятого сезона летней площадки состоялось 2 июня. Праздничная программа привлекла внимание жителей Южно-Сахалинска, гостей города и постоянных читателей библиотеки.
Сквозной темой открытия стали семья и традиционные семейные ценности, что перекликается с Годом счастливого материнства, объявленным губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко.
Директор главной островной библиотеки Елена Павлова открыла грядущую череду культурных событий, обратившись к гостям с приветствием. По ее словам, предстоящее лето обещает стать особенным для всех ценителей интеллектуального досуга.
– Каждый посетитель найдет для себя что-то по-настоящему увлекательное и познавательное, – подчеркнула Елена Юрьевна.
Все желающие поучаствовали в мастер-классе по созданию уникального семейного герба, изготовленного из простых подручных материалов. Участники мастер-класса «Мама, папа, я – читающая семья» создали картины из воздушного пластилина. На площадке «По мотивам древней письменности» разгадывали загадочные послания на глаголице. Гигантские пазлы и веселые настольные игры предлагались на площадке «Вместе всей семьей».
Кроме того, все желающие могли получить фотографию на память от участника Всероссийского проекта «Гений места» по направлению «Современное искусство». На турнире «Родители VS дети» команды соревновались друг с другом в эрудированности, демонстрируя познания от современных интернет-мемов до классики русской литературы.
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