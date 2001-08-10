Опрос ВТБ: 75% дальневосточников хотят использовать цифровых помощников для защиты детей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Большинство опрошенных дальневосточников (75%) убеждены в необходимости использования цифровых помощников для защиты детей от нежелательного контента в интернете. Это показал опрос ВТБ, проведенный в преддверии Международного дня защиты детей.
Каждый пятый житель Дальнего Востока (22%) доверяет в этом вопросе уже известным им решениям на рынке, активно использует или готов их использовать. 19% дальневосточников используют цифровых помощников для защиты детей «время от времени». Еще 34% хотя и хотели бы использовать цифровых помощников для защиты детей от нежелательного контента, пока не знают каких-либо подходящих решений на рынке.
Каждый четвертый житель ДФО (24%) считает, что родители сами должны контролировать весь контент, который доступен их ребенку в интернете, и для этого им не нужны цифровые помощники.
Также россияне видят пользу в использовании цифровых помощников в качестве воспитателей и репетиторов для оттачивания каких-либо навыков у детей. В той или иной степени используют или готовы использовать ИИ-ассистентов для этих целей 79% россиян. А 21% респондентов ответили, что образованием и воспитанием детей должны заниматься члены семей, воспитатели, учителя в школе и репетиторы, и цифровые помощники для этого не нужны.
Цифровые помощники могут быть и хорошими собеседниками для детей, источниками познавательной информации, считают 88% опрошенных россиян. И только 12% уверены, что всевозможные цифровые сервисы должны использоваться детьми крайне редко, а новые знания детям передают члены семьи, воспитатели в детских садах и учителя в школах, а также другие дети, близкие и знакомые.
«Цифровые помощники и ассистенты, которые могут решать за пользователей различные задачи, особенно по поиску и анализу больших объемов информации, все больше и больше используются по всему миру. Мы в ВТБ активно развиваем это направление, поскольку видим в нем огромный потенциал для повышения качества и персонализации услуг. Цифровые помощники будут становиться все более важным инструментом для наших клиентов, позволяя им получать быстрые и точные решения в режиме реального времени», — отметил Максим Коновалихин, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента анализа данных и моделирования.
*Опрос проводился в мае 2025 года в городах с населением свыше 100 000 жителей. В нем приняли участие 1 500 респондентов.
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