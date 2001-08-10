Торжественное мероприятие в честь 90-летия подразделений по делам несовершеннолетних МВД России прошло в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинском областном центре народного творчества состоялось праздничное мероприятие, посвящённое 90-летию со дня образования подразделений по делам несовершеннолетних в системе МВД России. На торжество собрались ветераны службы, действующие сотрудники, представители руководства и почётные гости.

Праздник открыли юные артисты эстрадно-вокальной студии «Новое поколение», исполнившие патриотическую песню «Родина моя».

В своих приветственных словах ведущие отметили важность работы инспекторов по делам несовершеннолетних, которые на протяжении девяти десятилетий стоят на страже детства, помогая подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

С поздравительным словом к участникам обратился Заместитель Министра внутренних дел РФ генерал-полковник полиции Александр Владимирович Горовой, чьё видеообращение транслировалось на большом экране.

Затем с поздравительной речью выступил начальник УМВД России по Сахалинской области генерал-майор полиции Арсен Григорьевич Исагулов, поблагодарив сотрудников за их нелёгкий, но такой важный труд.

В рамках торжественной церемонии состоялось награждение отличившихся сотрудников ведомства почётными грамотами УМВД России по Сахалинской области. Завершилось мероприятие концертной программой, в которой приняли участие творческие коллективы региона.

Организаторы выразили уверенность, что, несмотря на современные вызовы, подразделения по делам несовершеннолетних и впредь будут достойно выполнять свою миссию, помогая детям и подросткам находить правильный путь в жизни.