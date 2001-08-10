Садовые товарищества Южно-Сахалинска активно обустраивают площадки для сбора мусора
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С региональным оператором заключены 126 договоров на вывоз твердых коммунальных отходов, в адрес департамента городского хозяйства поступили 42 заявки (для 65-ти СНТ) на согласование мест под контейнерные площадки, 13 территорий уже обустроены и внесены в соответствующий реестр.
Товарищества, которые уже обустроили контейнерные площадки, готовы делиться своим опытом. Так, по словам председателя СНТ «Тюльпан» Елены Мамойко, в процедуре нет ничего сложного. Место для сбора мусора на территории товарищества было организовано еще в ноябре прошлого года.
- Летом с общей дороги убрали бункер-накопитель. Мы провели собрание с жителями СНТ и пришли к выводу, что обустройство контейнерной площадки на территории товарищества просто необходимо. Обратились в департамент городского хозяйства и Роспотребнадзор, чтобы согласовать место. Затем, успешно пройдя все процедуры, заключили договор на вывоз мусора с региональным оператором и подали заявление о включении нашего СНТ в реестр, - рассказала Елена Мамойко. — У нас рядом СНТ «Искатель». Берет с нас пример. В ближайшее время по нашей схеме планирует организовать место под сбор твердых коммунальных отходов на своей территории.
Разъяснительную работу о необходимости обустройства специализированных площадок для сбора мусора на территории СНТ департамент городского хозяйства ведет уже на протяжении длительного периода. Это связано с федеральным и региональным законодательством. Что оно предполагает? СНТ, как юридические лица, обязаны сами организовывать на своих территориях места накопления отходов и заключать договоры на их вывоз. Администрация Южно-Сахалинска содействует в предоставлении земельных участков под сбор мусора на территории СНТ, если таковых нет.
- Бункеры-накопители, которые устанавливала администрация города, изначально были временной мерой. Их ставили вблизи СНТ, чтобы не допустить образования стихийных свалок. По закону садовые и дачные товарищества, как юридические лица, обязаны сами организовать площадки для сбора твердых коммунальных отходов. Сейчас места под временную установку бункеров-накопителей ликвидируются. Пользовались ими не только дачники, сбрасывали все, включая автомобильные шины и строительный мусор. Участки вокруг емкостей были постоянно захламлены, - отметил начальник отдела по управлению территорией Владимировка Алексей Куратто. — К слову, сегодня многие жители СНТ поддерживают идею о соблюдении чистоты и порядка на своих территориях. Если брать Владимировку, то сейчас здесь обустроены уже две контейнерные площадки, заявки еще от трех СНТ пока находятся в работе.
Администрация города готова оказать содействие и консультативную помощь жителям и руководителям СНТ. Для этого необходимо обратиться в рабочее время в департамент городского хозяйства по адресу: пр. Мира, 64А, каб. 118. Телефон 300-461 (доб. 11). Специалисты помогут выбрать место для расположения площадки, оформить заявку в адрес регионального оператора и необходимую документацию. Со своей стороны регоператор также готов оказать содействие в организации мест сбора мусора.
Администрация Южно-Сахалинска ведет регулярный мониторинг территорий на предмет выявления и ликвидации стихийных несанкционированных свалок. Мероприятия по санитарной очистке территорий реализуют цели национального проекта «Экологическое благополучие». В городе усилена работа по информированию жителей о необходимости заключать договоры на вывоз мусора. Жителей просят поддерживать чистоту.
Улучшение экологической обстановки в регионе – одно из ключевых направлений работы правительства Сахалинской области под руководством Валерия Лимаренко. Особое внимание уделяется ликвидации несанкционированных свалок, которые наносят вред окружающей среде.
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