Лето в движении: яркие смены начинаются в южно-сахалинских лагерях
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня, 2 июня, в образовательных, спортивных и учреждениях культуры стартовала кампания летнего отдыха для школьников, охватывающая 94 площадки по всему городу. В них будет организованы от одной до трех смен.
Так, в лицее №2 началась летняя программа — «Карта памяти», приуроченная к 80-летию победы в Великой Отечественной войны. Ребята отправятся на экскурсии по местам боевых действий, узнают больше о героическом прошлом, примут участие в интерактивных проектах и создадут экспозиции в виртуальном музее лицея. Проект рассчитан на детей с 1 по 6 классы.
- Эта смена объединяет историю и туризм, позволяя детям не только узнать важные факты, но и насладиться красотами родного края, – отметил Андрей Ракин, руководитель пришкольного лагеря в лицее № 2. — Далее у нас запланирована программа экотуристической направленности — «Земля приключений».
Юные воспитанники делятся своими ожиданиями от предстоящей смены: Савва Бордушко надеется встретить новых друзей и отлично провести время в поездках на интересные объекты. Мирослава Жмурко отмечает веселую атмосферу даже при пасмурной погоде и предвкушает поездку в аквапарк.
Каждая смена — это не просто отдых, а насыщенная программа, включающая военно-патриотическое воспитание, туризм, экологию и естественные науки.
- Педагоги и воспитатели стараются сделать отдых детей ярким и запоминающимся, а родители могут ознакомиться с программами на сайтах своих образовательных учреждений, - подчеркнул заместитель директора департамента образования администрации города Южно-Сахалинска Леонид Тамонов.- В общей сложности более 11 тысяч детей примут участие в оздоровительной кампании.
Летний отдых детей – важная составляющая комплексной системы поддержки детства, реализуемой в островном регионе по инициативе губернатора Валерия Лимаренко.
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