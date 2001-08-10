Тихоокеанское
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13:16, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Праздник детства и творчества: выставка креативных индустрий «Твоё яркое событие» прошла в Южно-Сахалинске

Праздник детства и творчества: выставка креативных индустрий «Твоё яркое событие» прошла в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мероприятие, организованное при содействии центра «Мой бизнес», поддержке  регионального отделения «Женщины бизнеса» и администрации города, объединило образовательные учреждения, творческие студии,  компании, специализирующиеся на   проведении  семейных мероприятий.

Выставка состоялась в рамках Года счастливого материнства, объявленного губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко, и приурочена к Международному дню защиты детей.

С приветственным словом к участникам обратился руководитель сахалинского центра «Мой бизнес» Павел Кононец, заместитель директора департамента образования Светлана Захарова. С праздником всех присутствующих поздравила председатель сахалинского регионального отделения общественной организации «Женщины бизнеса» Татьяна Надсадина.

– Важно поддерживать и беречь наших детей, дарить им заботу, радость и любовь. Ведь счастливые дети сегодня — это гармоничное общество завтра, а всесторонне развитая молодежь — это будущие успешные учителя, инженеры, врачи, предприниматели, мастера и государственные деятели.  Выставка креативных индустрий стала настоящим праздником детства и той площадкой, где каждый может окунуться в атмосферу творчества и добра,  – сказала Татьяна Надсадина.

Как  отметила организатор мероприятия Марина Медведева,  главная цель выставки — помочь сахалинским семьям  сориентироваться в том многообразии возможностей, которые сегодня представлены  в сфере досуга, образования и развития детей. Участниками  стали представители ивентиндустрии, школы программирования, центры психологии,  мастера народных промыслов, а также компании, предоставляющие услуги видеографов, фотографов и кейтеринга  и др.

Особое внимание было уделено практическим занятиям, проходившим на двух специализированных площадках. В «Творческой лаборатории» дети и взрослые осваивали декоративно-прикладное искусство: расписывали керамику и фигурки из гипса, создавали аппликации из бумаги, украшали имбирные пряники, мастерили  брелоки и другие изделия. В конференц-зале проводились мастер-классы по программированию, искусственному  интеллекту (оживление фотографий), рисованию 3D-ручкой. В холле работала  ярмарка, где можно было приобрести изделия ручной работы, свежую выпечку и десерты. Также были организованы фотозоны, пункты аквагрима и мехенди. В течение дня проходили презентации участников, розыгрыши призов и детская дискотека.  Вся атмосфера праздника была создана таким образом, чтобы не только дети, но и их мамы смогли провести время с пользой, отдохнуть от повседневных забот.

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