Аэровокзал «Южно-Сахалинск» станет звездой китайских шоу о путешествиях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Главная авиагавань региона приняла в гости специалистов ассоциации СМИ Поднебесной. Команда журналистов из провинции Хэйбэй прилетела на остров после того, как увидела новости о промо-туре аэровокзала в социальных сетях коллег и онлайн-медиа КНР.

За 5 дней корреспонденты, режиссёры и продюсеры ведущих китайских телеканалов планируют посетить самые живописные локации области, погрузиться в историю и культуру Сахалина, отведать необычные блюда дальневосточной кухни. Своими впечатлениями репортёры поделятся в видеопроектах. К съёмкам привлекут также экскурсоводов, экспертов островных музеев и поваров.

Аэровокзал «Южно-Сахалинск» тоже не останется в стороне. Представители китайских СМИ смогут рассмотреть работу авиагавани изнутри, поближе познакомиться с её подразделениями и изучить нюансы обслуживания пассажиров от их входа в терминал до посадки на борт самолёта.

«Наш аэровокзальный комплекс – лицо области. Мы первыми встречаем гостей, и для нас важно производить положительное впечатление. Как показал ознакомительный тур для инвесторов из Китая, у воздушной гавани это получается отлично. В этот раз наших гостей ждёт такая же насыщенная программа. И в авиатерминале, и за его пределами будем удивлять красотой и технологичностью. С интересом будем ждать материалы от журналистов телекомпаний КНР. А после – запуска новых рейсов в Поднебесную и повышенный спрос на перелёты», – отметил начальник отдела неавиационной коммерции АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Александр Струнин.

Напомним, первый промо-тур для представителей авиаотрасли Китая завершился 27 мая. В этот же день аэровокзал Южно-Сахалинска и одно из крупных туристических агентств Поднебесной заключили соглашение об укреплении воздушной связи между островным регионом и провинциями КНР. В ближайшее время в авиагавани ожидают ещё больше запросов об ознакомительных экскурсиях по области для китайских инвесторов разных сфер бизнеса.