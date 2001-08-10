Тихоокеанское
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10:23, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцам предложили обменять сигареты на конфеты

Сахалинцам предложили обменять сигареты на конфеты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Акция, приуроченная ко Всемирному дню без табака, прошла в островной столице 31 мая. Мероприятие было организовано специалистами Сахалинской областной универсальной научной библиотеки.

Цель акции — привлечение внимания общественности к борьбе с табакокурением и негативным последствиям этой пагубной привычки.

Специалисты библиотеки раздали участникам информационные буклеты о пользе здорового образа жизни и вреде курения. Также жителям и гостям островной столицы предложили оригинальную альтернативу — обменять сигареты на сладости.

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