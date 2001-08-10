«Ура, каникулы!» – Южно-Сахалинск открыл сезон летнего отдыха для детей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вчера, в международный день защиты детей, парк им. Ю. Гагарина Южно-Сахалинска стал центром большого праздника, ознаменовавшего не только начало долгожданных летних каникул, но и старт летней оздоровительной кампании. Главным событием дня стала церемония вручения символических путёвок в лето. Их получили ребята из гимназии №3, Восточной гимназии, школ №23, №11, №13 и других общеобразовательных учреждений, на базе которых открываются пришкольные лагеря.

С приветственным словом к ребятам, родителям, педагогам, вожатым обратился мэр областного центра Сергей Надсадин.

– Поздравляю вас с началом лета! Наконец-то можно отложить учебники, наслаждаться солнцем, теплом, общением с друзьями и новыми открытиями. Лето – это маленькая жизнь, полная приключений, игр, отдыха и новых впечатлений. Отличного настроения! Пусть оно будет для вас ярким, веселым и незабываемым, – отметил глава города.

Праздничная программа включала в себя множество развлекательных и познавательных мероприятий, профориентационные занятия для детей. Юные горожане принимают участие в конкурсах, творческих мастер-классах. Развернули свою работу фестиваль национальных культур, фестиваль материнства и детства, также активности организовали спортивные школы города. Каждая семья могла познакомиться с предложенными направлениями и выбрать занятие по душе.

Отметим, летним отдыхом в этом году планируется охватить более 11 тысяч юных горожан. Для детей распахнут свои двери 84 дневных лагеря на базе учреждений образования, культуры, спорта, а также частных организаций. Среди них – 39 профильных лагерей различной направленности (спортивные, интеллектуальные, военно-исторические и др.), 12 лагерей труда и отдыха, а также 33 оздоровительных лагеря с дневным пребыванием. Особое внимание уделено мероприятиям, посвящённым объявленному Президентом Владимиром Путиным Году защитников Отечества, которые будут предусмотрены во всех детских лагерях.

Ожиданиями от летних каникул и радостью предстоящего отдыха поделилась юная жительница Южно-Сахалинска Альбина Кислякова, которая в этом году также собирается отправится в летний лагерь.

– Летом люблю гулять с друзьями, в лагеря ездить. Это весело! Очень долго ждали каникул и тепла,— рассказала Альбина. — Я желаю всем съездить на природу, искупаться в море, хорошо отдохнуть, в общем, здорово провести время.

Правительство региона и губернатор Валерий Лимаренко уделяют особое внимание поддержке и всестороннему развитию детей. По инициативе главы региона реализуется комплекс мер, направленных на улучшение качества жизни подрастающего поколения, организацию досуга, приобщение к активному образу жизни.