«Ура, каникулы!» – Южно-Сахалинск открыл сезон летнего отдыха для детей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Вчера, в международный день защиты детей, парк им. Ю. Гагарина Южно-Сахалинска стал центром большого праздника, ознаменовавшего не только начало долгожданных летних каникул, но и старт летней оздоровительной кампании. Главным событием дня стала церемония вручения символических путёвок в лето. Их получили ребята из гимназии №3, Восточной гимназии, школ №23, №11, №13 и других общеобразовательных учреждений, на базе которых открываются пришкольные лагеря.
С приветственным словом к ребятам, родителям, педагогам, вожатым обратился мэр областного центра Сергей Надсадин.
– Поздравляю вас с началом лета! Наконец-то можно отложить учебники, наслаждаться солнцем, теплом, общением с друзьями и новыми открытиями. Лето – это маленькая жизнь, полная приключений, игр, отдыха и новых впечатлений. Отличного настроения! Пусть оно будет для вас ярким, веселым и незабываемым, – отметил глава города.
Праздничная программа включала в себя множество развлекательных и познавательных мероприятий, профориентационные занятия для детей. Юные горожане принимают участие в конкурсах, творческих мастер-классах. Развернули свою работу фестиваль национальных культур, фестиваль материнства и детства, также активности организовали спортивные школы города. Каждая семья могла познакомиться с предложенными направлениями и выбрать занятие по душе.
Отметим, летним отдыхом в этом году планируется охватить более 11 тысяч юных горожан. Для детей распахнут свои двери 84 дневных лагеря на базе учреждений образования, культуры, спорта, а также частных организаций. Среди них – 39 профильных лагерей различной направленности (спортивные, интеллектуальные, военно-исторические и др.), 12 лагерей труда и отдыха, а также 33 оздоровительных лагеря с дневным пребыванием. Особое внимание уделено мероприятиям, посвящённым объявленному Президентом Владимиром Путиным Году защитников Отечества, которые будут предусмотрены во всех детских лагерях.
Ожиданиями от летних каникул и радостью предстоящего отдыха поделилась юная жительница Южно-Сахалинска Альбина Кислякова, которая в этом году также собирается отправится в летний лагерь.
– Летом люблю гулять с друзьями, в лагеря ездить. Это весело! Очень долго ждали каникул и тепла,— рассказала Альбина. — Я желаю всем съездить на природу, искупаться в море, хорошо отдохнуть, в общем, здорово провести время.
Правительство региона и губернатор Валерий Лимаренко уделяют особое внимание поддержке и всестороннему развитию детей. По инициативе главы региона реализуется комплекс мер, направленных на улучшение качества жизни подрастающего поколения, организацию досуга, приобщение к активному образу жизни.
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