В Дальнем начнётся строительство модульного спортивного комплекса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ближайшие дни на улице Новой, 2, в микрорайоне Дальнее города Южно-Сахалинска стартует строительство нового спортивного комплекса. Как рассказали ТИА "Острова" в городской администрации, объект общей площадью более 1000 квадратных метров будет предназначен для занятий мини-футболом, гандболом, баскетболом, волейболом и лёгкой атлетикой. Реализацией проекта займётся управление капитального строительства города.

Комплекс построят по блочно-модульной технологии, что позволит выполнить работы быстро и с соблюдением высоких стандартов качества. По информации управления капитального строительства, подрядчик уже имеет опыт создания аналогичных объектов. Уже в начале июня специалисты приступят к подготовке основания и подключению коммуникаций, а затем начнётся сборка модульной конструкции. Завершить все работы планируется до конца текущего года.

Территория, где разместится спорткомплекс, ранее была неэксплуатируемым пустырём. Решение о его благоустройстве приняли с учётом мнения местных жителей. Сейчас специалисты готовят площадку к строительству — проведут озеленение и замену существующих насаждений. По словам начальника отдела озеленения и муниципальных услуг управления охраны окружающей среды и озеленения Татьяны Земляной, предпочтение отдадут декоративным видам деревьев, например, липам и ивам, как возле ботанического сада. Инициатором проекта выступил мэр города Сергей Надсадин, который поручил разработать дорожную карту после инспекционного выезда в микрорайон в прошлом году.