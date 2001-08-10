В Новой Деревне продолжается ремонт грунтового проезда у жилого комплекса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске дорожные службы продолжают приводить в порядок грунтовые дороги, находящиеся на постоянном муниципальном контроле. Одним из текущих объектов стала проезжая часть у домов жилого комплекса «Грин Таун» в микрорайоне Новая Деревня, где специалисты уже начали основные этапы восстановления. Как сообщает ТИА "Острова", администрация города отреагировала на многочисленные обращения жителей, поступавшие как через социальные сети мэра, так и через представительства Общероссийского народного фронта.

Работы стартовали с первоначального профилирования для отвода воды, затем провели обследование участка и приняли решение о частичной отсыпке наиболее проблемных мест. По словам начальника отдела по содержанию проездов и объектов благоустройства управления мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства Алексея Сапронова, сейчас идет завершающий этап — профилирование, уплотнение грунта и отсыпка щебнем. Окончание работ запланировано в течение 3–4 дней. После этого участок будут регулярно обслуживать, чтобы минимизировать вынос грязи на тротуары и обеспечить комфортное передвижение горожан. В дальнейшем эту дорогу намечено заасфальтировать — проектные работы стартуют в этом году, а сам ремонт состоится в 2026 году.

Всего в городском округе подрядными организациями на постоянном содержании находятся более 160 километров грунтовых дорог. Помимо текущего ремонта и обслуживания, администрацией ведутся масштабные мероприятия по капитальному ремонту улично-дорожной сети. В числе активно работающих объектов — проспект Мира, улицы Бумажная, Хабаровская и 1-я Московская, а также проспект Победы на участке от проспекта Мира до улицы Ленина. Кроме того, запланировано благоустройство улицы Науки в районе Ново-Александровск. Все эти работы реализуются с учетом приоритетов развития городской инфраструктуры и запросов населения.