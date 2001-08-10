Южно-Сахалинская делегация обсудила спортивное сотрудничество с Харбином
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Делегация из Южно-Сахалинска, включающая представителей администрации и спортсменов-призеров IV Российско-Китайских зимних игр, посетила Харбин с рабочим визитом. Как сообщили ТИА "Острова" в городской администрации, основной целью поездки стал обмен опытом и обсуждение перспектив спортивного сотрудничества между двумя городами.
Во время визита сахалинцы ознакомились с крупными спортивными объектами Харбина, включая два центра спортивной подготовки, специализирующихся на зимних и летних видах спорта. "Китайская сторона проявила особый интерес к нашим лыжным трассам, а мы заинтересовались их опытом в борьбе, настольном теннисе и триатлоне", - отметил директор департамента спорта Южно-Сахалинска Алексей Боженко. Стороны договорились включить эти направления в план сотрудничества на 2026 год и обсуждают возможность организации совместных тренировочных сборов.
Особую ценность визиту придало участие четырех сахалинских спортсменов, завоевавших медали на Российско-Китайских играхGрыгуны с трамплина Денис Гон и Полина Пак, выступавшие в смешанных российско-китайских командах, не только заняли третье место, но и завязали дружеские отношения с китайскими коллегами. "Мы продолжаем общаться, поддерживаем друг друга на соревнованиях", - поделилась Полина Пак. Спортсмены также высоко оценили спортивную инфраструктуру Харбина, где зимние трассы и катки расположены прямо в торговых центрах. Напомним, что сотрудничество между городами было закреплено в 2024 году подписанием Протокола о намерениях между мэрами Сергеем Надсадиным и Вэн Хэшеном.
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