Аэропорт Южно-Сахалинска внедряет новую систему охраны труда

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты главной воздушной гавани Сахалина представили проект по оптимизации использования средств индивидуальной защиты. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе аэропорта, новая система охватывает все 400 сотрудников аэровокзального комплекса - от административного персонала до работников перрона.

Отдел охраны труда разработал специальный обучающий видеоролик, который уже получили сотрудники службы наземного обслуживания. "Мы планируем создать аналогичные инструкции для всех подразделений, включая агентов регистрации и инспекторов досмотра", - пояснила начальник отдела охраны труда Юлия Бережная. По ее словам, стандарты подбирают индивидуально для каждого рабочего места с учетом сезонных особенностей и конкретных задач.

Как рассказали ТИА "Острова" в администрации аэровокзала, эффективность новой системы уже оценили на региональном уровне. В мае 2025 года аэровокзал стал победителем конкурса видеороликов по эргономике в рамках месячника "Безопасный труд - гарантия вашего будущего". Предприятие также вошло в число лидеров по показателям промышленной безопасности среди сахалинских компаний.