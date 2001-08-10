В шести районах Сахалина начали ямочный ремонт дворов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В шести муниципальных округах Сахалинской области уже начались работы по ямочному ремонту дворов. Как сообщили ТИА "Острова" в министерстве ЖКХ региона, к настоящему моменту рабочие восстановили асфальтовое покрытие на 52 придомовых территориях.
Наибольший объем работ запланирован в Южно-Сахалинске и Холмске. В островной столице уже отремонтировали 26 дворов, еще на 18 работа продолжается. В Холмске за летний период планируют привести в порядок 70 дворовых территорий, из которых 12 уже получили новый асфальт. Активные работы также идут в Невельском, Корсаковском, Анивском и Долинском районах.
"Такой подход позволяет быстро и качественно улучшить состояние асфальтового покрытия", - отметил министр ЖКХ Сахалинской области Дмитрий Аристархов. Как рассказали в ведомстве, в ближайшее время ремонт начнется и в северных районах области, включая Охинский, Александровск-Сахалинский и Тымовский округа. Всего в 2025 году планируют отремонтировать более 200 дворов по всей области, включая Курильские острова. Жители могут оставлять заявки на ремонт через администрацию муниципалитета, по телефону горячей линии ЖКХ или на платформе "Сахалин онлайн".
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