Пенсионеры Сахалина стали получать надбавку вместо компенсации по уходу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С января 2025 года компенсационная выплата по уходу за людьми старше 80 лет и инвалидами I группы преобразована в ежемесячную пенсионную надбавку. Теперь эти средства автоматически включают в состав пенсии получателей и ежегодно индексируют.

Как сообщили ТИА "Острова" в Отделении СФР по Сахалинской области, размер новой надбавки с учетом районного коэффициента для жителей региона составляет от 1 839,6 до 2 628 рублей. Важно, что периоды ухода продолжают засчитывать в страховой стаж трудоспособным гражданам. Для подтверждения факта ухода необходимо подать заявление в клиентскую службу СФР.

При раздельном проживании ухаживающего лица и получателя помощи потребуется письменное подтверждение от пенсионера или инвалида. "Если по состоянию здоровья получатель не может дать подтверждение, это вправе сделать члены его семьи", - пояснили в ведомстве. По всем вопросам можно обратиться в контакт-центр СФР по бесплатному номеру 8-800-100-00-01 (работает с 8 до 17 часов в будни).