Судебные приставы Южно-Сахалинска провели рейд по должникам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске судебные приставы провели масштабный рейд по выявлению злостных неплательщиков алиментов. В результате проверок задержали несколько жителей города, включая женщин, которые годами уклонялись от содержания своих детей.

Как сообщили ТИА "Острова" в Управлении ФССП по Сахалинской области, главной целью рейда стало не только привлечение должников к ответственности, но и побуждение их к погашению долгов. Во время проверок сотрудники ведомства выявили граждан, которые сознательно избегали выплат: одни увольнялись с работы, чтобы бывшая семья не получала деньги, другие вели асоциальный образ жизни и не пытались трудоустроиться.

После составления административных протоколов суд назначил наказания - от 20 часов обязательных работ до 10 суток ареста. Примечательно, что к аресту приговорили не только мужчин, но и женщин. Как рассказали ТИА "Острова" в ведомстве, многие должники в последний момент осознали свою ответственность, однако это не освободило их от наказания.