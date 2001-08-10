Тихоокеанское
информационное агентство
30 Мая 2025
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В развлекательном центре Владивостока женщина избила ребенка
09:04, | Новости общества Сахалина и Курил

В развлекательном центре Владивостока женщина избила ребенка

В развлекательном центре Владивостока женщина избила ребенка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во Владивостоке в одном из развлекательных центров произошел страшный случай насилия. Камера видеонаблюдения сняла, как мать с силой тянет за руку своего сына, а затем с размаху бьет его открытой ладонью по лицу и рукам. На других кадрах она уже хватает мальчика за волосы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

Ведомство организовало проверку. Не останутся без внимания условия воспитания и проживания несовершеннолетнего, а также полнота профилактической работы уполномоченных органов, призванных контролировать благополучие в семьях с детьми.

Фото: Svodka_25

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