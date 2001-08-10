Тихоокеанское
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17:52, | Новости общества Сахалина и Курил

В селе Гастелло идет возведение двухквартирных домов для переселенцев из аварийного жилья

В селе Гастелло идет возведение двухквартирных домов для переселенцев из аварийного жилья

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В настоящее время подрядная организация возводит стены и крыши будущих домов. Специалисты администрации регулярно инспектируют каждый этап строительства. Это необходимо, чтобы в будущем у новоселов не возникло серьезных нареканий к качеству их нового жилья. После завершения строительства в новые дома с собственными приусадебными участками переедут 12 семей.

В этом году строительная площадка также развернулась по улице 40 лет ВЛКСМ в Поронайске. В новом доме в этом году комфортное жилье получат еще 45 семей. Переселение граждан из аварийного жилфонда ведем в рамках муниципальной программы по обеспечению качественным жильем населения Поронайского городского округа при поддержке правительства Сахалинской области и губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.

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