1 июня в Южно-Сахалинске будет насыщенная праздничная программа

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

1 июня в Южно-Сахалинске запланировано множество развлекательных событий: от семейного фестиваля и творческих мастер-классов до «Зарницы» и туристической почты. Город превратится в территорию праздника, предлагая мероприятия для жителей всех возрастов, рассказали ТИА "Островва" в городской администрации.

Одной из главных площадок праздника станет парк Гагарина, где развернется более 30 интерактивных зон для детей.

Так, в 11.00 на концертной площадке состоится открытие программы «Путевка в лето». До 14:00 там же пройдут подвижные игры.

В полдень в визит-центре парка запланированы мастер-классы для всей семьи. На поляне за теннисными кортами в 12.00 стартует «Семейный фестиваль». До 16.00 будет организована работа творческих площадок «Медвежий бор», где юные жители областного центра смогут раскрасить фанерных медведей. А также научится основам работы на гончарном круге в мастерской «Глиняное лето».

С 12.00 до 17.00 на поляне за стеклянным павильоном запланированы мастер-классы от «Движения первых». На площадке механических аттракционов развернется фестиваль национальных культур с ярмаркой, мастер-классами и выставкой костюмов. В шатре за озером с 11.00 до 16.00 будет работать туристическая почта, где можно будет отправить открытку в любой город России.

С 12.00 на озере Верхнем стартуют мастер-классы от МЧС. Для самых спортивных участников праздника организуют занятия по теннису и волейболу, они пройдут с 12.00 до 16.00. На территории новых механических аттракционов с 15.00 откроется «Городок профессий».

Праздничные мероприятия также пройдут в планировочных районах Южно-Сахалинска. Так в Ново-Александровске в центре народной культуры «Радуга» 1 июня в 11.00 состоится показ спектакля «Медвезайцы»; в 12.00 – концерт «ЗамеЧтательное лето» (для детей до 14 лет). Завершится празднование вечерним концертом ансамбля танца «Экзотика», начало в 18.00.

В доме культуры села Ключи в 12.00 стартует программа «На всех парусах в лето!». В Весточке в 13.00 состоится концерт «Детворяндия». В Дальнем на территории рядом с домом культуры в 12.00 запланирована театрализованная программа «Мульти-лето». В Синегорске для юных сельчан в доме культуры состоится праздник – «Яркие краски лета», начало в 13.00.

Администрация Южно-Сахалинска приглашает всех жителей и гостей областного центра принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню защиты детей. Подробная афиша размещена в официальном телеграм-канале города.