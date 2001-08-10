1 июня в Южно-Сахалинске будет насыщенная праздничная программа
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
1 июня в Южно-Сахалинске запланировано множество развлекательных событий: от семейного фестиваля и творческих мастер-классов до «Зарницы» и туристической почты. Город превратится в территорию праздника, предлагая мероприятия для жителей всех возрастов, рассказали ТИА "Островва" в городской администрации.
Одной из главных площадок праздника станет парк Гагарина, где развернется более 30 интерактивных зон для детей.
Так, в 11.00 на концертной площадке состоится открытие программы «Путевка в лето». До 14:00 там же пройдут подвижные игры.
В полдень в визит-центре парка запланированы мастер-классы для всей семьи. На поляне за теннисными кортами в 12.00 стартует «Семейный фестиваль». До 16.00 будет организована работа творческих площадок «Медвежий бор», где юные жители областного центра смогут раскрасить фанерных медведей. А также научится основам работы на гончарном круге в мастерской «Глиняное лето».
С 12.00 до 17.00 на поляне за стеклянным павильоном запланированы мастер-классы от «Движения первых». На площадке механических аттракционов развернется фестиваль национальных культур с ярмаркой, мастер-классами и выставкой костюмов. В шатре за озером с 11.00 до 16.00 будет работать туристическая почта, где можно будет отправить открытку в любой город России.
С 12.00 на озере Верхнем стартуют мастер-классы от МЧС. Для самых спортивных участников праздника организуют занятия по теннису и волейболу, они пройдут с 12.00 до 16.00. На территории новых механических аттракционов с 15.00 откроется «Городок профессий».
Праздничные мероприятия также пройдут в планировочных районах Южно-Сахалинска. Так в Ново-Александровске в центре народной культуры «Радуга» 1 июня в 11.00 состоится показ спектакля «Медвезайцы»; в 12.00 – концерт «ЗамеЧтательное лето» (для детей до 14 лет). Завершится празднование вечерним концертом ансамбля танца «Экзотика», начало в 18.00.
В доме культуры села Ключи в 12.00 стартует программа «На всех парусах в лето!». В Весточке в 13.00 состоится концерт «Детворяндия». В Дальнем на территории рядом с домом культуры в 12.00 запланирована театрализованная программа «Мульти-лето». В Синегорске для юных сельчан в доме культуры состоится праздник – «Яркие краски лета», начало в 13.00.
Администрация Южно-Сахалинска приглашает всех жителей и гостей областного центра принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню защиты детей. Подробная афиша размещена в официальном телеграм-канале города.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
15:08 Сегодня Сахалинская область готовит 12 заявок на федеральный конкурс благоустройства городской среды
11:51 Сегодня Банк России предупреждает сахалинцев о новой схеме телефонного мошенничества
09:18 Сегодня Водитель Toyota сбил пешехода на переходе в центре Южно-Сахалинска
16:12 Сегодня В Сахалинской области инфляция в апреле превысила среднероссийский уровень
17:12 22 Мая Только 19% жителей Южно-Сахалинска поддерживают введение налога для неработающих
10:35 23 Мая На Сахалине провели праздничный вечер ко Дню славянской письменности
09:41 23 Мая Сахалинские волонтеры осваивают поисковые методики на всероссийском слете
15:18 22 Мая На улице Дзержинского Южно-Сахалинска запустят пилотный проект платной парковки
12:46 30 Апреля Экономисты посчитали во-сколько сахалинцам обойдется выезд на природу на праздниках
12:15 7 Мая Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 назвала газовые установки в честь защитников Отечества
10:02 15 Мая Сахалинка похитила более 2,4 млн рублей, используя служебное положение
10:01 30 Апреля Сахалинстат рассказал, сколько человек трудятся на территории региона
Выбор редакции
- 10:53 Сегодня Сахалинские эксперты по капремонту изучают инновации на выставке во Владивостоке
- 11:06 Вчера Библиотека на открытом воздухе в Южно-Сахалинске начнет работу в июне
- 10:01 27 Мая В Южно-Сахалинске горожане проверили знания о войне в рамках "Бегущей книги"
- 11:10 26 Мая В Южно-Сахалинске прошел концерт в поддержку семей участников СВО
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?