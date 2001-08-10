Росгвардия Сахалинской области изъяла 11 единиц оружия за неделю

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области сотрудники территориального управления Росгвардии провели масштабные контрольные мероприятия по соблюдению условий хранения и использования гражданского оружия. За прошедшую неделю специалисты проверили 207 мест хранения — как у частных владельцев, так и в организациях. Как сообщает ТИА "Острова", в результате выявлено несколько нарушений, по которым пять человек привлечены к административной ответственности, а у них изъято 11 единиц огнестрельного оружия.

Проверки выявили случаи, когда владельцы не могли законно использовать своё оружие из-за нарушения установленных требований. Так, в Корсакове один из жителей не прошел обязательное медицинское освидетельствование, из-за чего у него изъяли три ружья. Аналогичные нарушения обнаружились у владельцев из Углегорска и Курильска — у них забрали два гладкоствольных охотничьих ружья и карабин с нарезным стволом. В Поронайске мужчину лишили травматического пистолета, поскольку он не прошёл периодическую подготовку по безопасному обращению с оружием. Также правоохранители установили факт утраты оружия — в посёлке Тымовское охотник утопил своё ружьё, переправляясь через озеро на надувной лодке, но не сообщил об этом вовремя в органы Росгвардии.

За минувшую неделю в управление Росгвардии поступило 238 заявлений от граждан на предоставление госуслуг в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности, из которых 225 уже рассмотрены. Организация напоминает владельцам о необходимости строго соблюдать правила хранения, ношения и эксплуатации оружия. Об утрате или хищении необходимо незамедлительно информировать подразделения Росгвардии, но не позднее одних суток. Нарушение этих норм влечёт административную ответственность. Принятые меры направлены на предупреждение возможных инцидентов и обеспечение общественной безопасности на территории региона.