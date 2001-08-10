На Сахалине рестораторы пробуют воссоздать рецепты по книге Чехова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине стартовал необычный гастрономический проект — островным рестораторам предложили реализовать исторические рецепты в меню своих заведений. Инициатором выступил музей книги Чехова, организовавший дегустационный сет на основе кулинарных традиций XVIII–XIX веков, включая рецепты семьи Чеховых и упоминавшиеся писателем в книге «Остров Сахалин». Как рассказали ТИА "Острова" в министерстве туризма Сахалинской области, мероприятие прошло при поддержке регионального правительства и направлено на развитие культурно-гастрономического направления в местном туризме.

В ходе мероприятия представители ресторанного бизнеса и туристической отрасли попробовали блюда, приготовленные по аутентичным рецептам. За основу взяли меню полковой кухни, семейные записи Чеховых и описанные Антоном Павловичем сахалинские яства. Каждое блюдо сопровождалось историко-литературным комментарием, подготовленным сотрудниками музея — специалистом по выставочной деятельности Анастасией Ким и заведующей сектором научной работы Ариной Лукашенко. Среди предложенных вариантов — заливное из красной рыбы по полковому рецепту, пудинг из макарон с маслом черемши и равиоли с голубикой, упомянутые в тексте Чехова.

Участники отметили высокую значимость такого подхода для развития уникального гастрономического имиджа региона. Министр культуры и архивного дела Нонна Лаврик подчеркнула, что сочетание истории и кулинарии может привлечь новых туристов. Первый заместитель министра туризма Наталия Пахолкова добавила, что такой формат подходит для проведения гастроужинов и тематических мероприятий. Директор музея Евгения Фирсова отметила, что цель эксперимента — показать, как старинные рецепты могут обрести новую жизнь в современной кухне. В завершение гостей пригласили на продленную до конца июня выставку «Сокровища полковых музеев», организованную совместно с Государственным историческим музеем и при поддержке компании «Сахалинская Энергия».

Проект получил одобрение со стороны профессионального сообщества. Организаторы планируют дальнейшее развитие идеи, в том числе создание полноценной историко-кулинарной книги Сахалина. Подобные инициативы, как ожидается, будут способствовать формированию уникального гастрономического бренда региона, объединяющего литературу, историю и местные продукты.