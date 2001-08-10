В Сахалинской области инфляция в апреле превысила среднероссийский уровень

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В апреле 2025 года потребительские цены в Сахалинской области выросли на 0,7%, что выше показателя по России. Годовая инфляция в регионе составила 9,2%, оставаясь ниже общероссийской (10,2%), однако разница между ними сократилась. Как рассказали ТИА "Острова" в мэрии города, особенно заметно подорожали продовольственные товары и отдельные виды услуг, тогда как непродовольственные товары, напротив, стали дешевле.

По информации Банка России, ускорение инфляции в регионе связано с ростом цен на кофе из-за мирового роста стоимости сырья, а также с сезонным подорожанием овощей. К концу весны местные запасы сокращаются, и торговля переходит на более дорогое импортное сырьё из других регионов. Одновременно с этим снизились цены на яйца — причиной стало восстановление производственных мощностей одного из крупных птицеводческих предприятий региона после вспышки заболевания среди поголовья.

Кроме того, в апреле на Сахалине подешевела импортная электроника — телевизоры, смартфоны и компьютеры — из-за укрепления курса рубля. Также снизились цены на зарубежные турпутевки. Однако спрос на внутренний туризм привел к росту цен на проживание в гостиницах региона — это связано с проведением массовых мероприятий и спортивных соревнований. Повысилась и стоимость проезда в общественном транспорте: перевозчики скорректировали тарифы в сторону увеличения из-за роста расходов на горюче-смазочные материалы, запчасти и оплату труда водителей.

Средние темпы годовой инфляции в стране остаются выше 4%. При этом в апреле рост цен замедлился по сравнению с мартом. По прогнозам экспертов, Банк России продолжит политику стабилизации цен и будет поддерживать высокие процентные ставки до тех пор, пока не удастся снизить инфляцию до целевых 4% к 2026 году.