Ограничение движения по ул. 1-й Московской в Южно-Сахалинске продлено до 10 июня

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске ограничение движения на участке улицы 1-й Московской от Холмского шоссе до улицы Большая Полянка продлено до 10 июня 2025 года. Как сообщили ТИА "Острова" в городской администрации, причиной стало продолжение работ по капитальному ремонту дороги, запланированному на весь текущий сезон.

Напомним, что для общественного транспорта действует схема объезда. Так, автобусы муниципального маршрута №105, следующие в направлении «Гостиница Земляничные холмы — Дачи», временно изменяют путь — они проходят через улицу Крымскую в районе Новое Дальнее и далее выходят на установленный маршрут. Специалисты рекомендуют пассажирам заранее планировать поездки с учётом этих изменений и быть внимательными к возможным корректировкам расписания.

Отметим, что работы по ремонту улицы 1-й Московской ведутся поэтапно и завершатся только к 1 сентября 2025 года. Подрядчики выполняют полную реконструкцию дорожного покрытия, обустраивают тротуары и системы водоотвода. Организаторы дорожных работ обещают своевременно информировать горожан о новых изменениях в движении транспорта. Администиация города призывает водителей использовать альтернативные пути объезда и учитывать возможные неудобства при планировании своих поездок.