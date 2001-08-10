Сахалинская область готовит 12 заявок на федеральный конкурс благоустройства городской среды
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская область в 2025 году активно участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, подавая сразу 12 заявок от муниципальных образований на получение грантов от 20 до 300 миллионов рублей. Как рассказали ТИА "Острова" в регионалбном министерстве ЖКХ, это один из ключевых инструментов привлечения средств на обновление общественных пространств в населённых пунктах региона.
Подготовка конкурсных материалов началась с начала года и прошла несколько этапов. Муниципальные команды совместно с региональным центром компетенций вовлекали жителей в обсуждение приоритетных территорий, разрабатывали проектные решения и составляли технико-экономическое обоснование. Также специалисты подготовили сметные расчеты и провели анализ востребованности планируемых объектов среди населения. Сейчас завершается заключительный этап — межведомственная комиссия при правительстве области, которая оценит соответствие заявок конкурсным критериям.
В числе основных требований — качество архитектурных решений, сохранение историко-градостроительного и природного контекста, а также социально-экономическая эффективность проекта. Среди заявок – благоустройство площади имени В.В. Пермякова и территории «Калейдоскоп легенд» в Поронайске, линейный парк «Пушной переулок» в Охе, Приморский бульвар в Холмске и аллея «Северный ветер» во втором этапе благоустройства в Макарове. Если заявки успешно пройдут экспертизу, их направят в Минстрой России, где определят победителей конкурса. По словам руководителя регионального центра компетенций Виктории Доли, сплочённая работа муниципалитетов и активное участие граждан позволили представить на конкурс качественные проекты, способные изменить внешний вид и жизненный ритм островных городов и сёл.
Отметим, что участие в этом конкурсе даёт возможность получить значительное финансирование из федерального бюджета, что особенно важно для удалённых территорий Дальневосточного федерального округа. Реализация одобренных проектов позволит модернизировать знаковые общественные зоны, повысить качество жизни и создать новые точки притяжения для местных жителей.
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