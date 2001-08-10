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14:26, | Новости общества Сахалина и Курил

ВТБ бесплатно подключает к привилегированному обслуживанию клиентов Почта Банка

ВТБ бесплатно подключает к привилегированному обслуживанию клиентов Почта Банка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С мая 2025 года клиенты Почта Банка могут бесплатно воспользоваться преимуществами пакетов услуг «Привилегия» от ВТБ. Обслуживание доступно 27 тыс. клиентам с остатками на счетах в Москве и Московской области от 2,5 млн рублей, для других регионов – от 2 млн рублей.

Пакеты услуг «Привилегия» от ВТБ подразумевают повышенный кешбэк в самостоятельно выбранных категориях. В сервисах для путешествий предусмотрены выпуск кобрендинговых карт ВТБ-Аэрофлот с зачислением миль по программе Аэрофлот Бонус, медицинская страховка, а также до восьми бесплатных проходов в год в более чем 800 бизнес-залов аэропортов и Ж/Д вокзалов по всему миру.  С переходом в ВТБ премиум-клиенты Почта Банка смогут оценить преимущества сервисов для комфортной жизни - страхование в путешествиях заграницей и по России, помощь на дорогах и до 12 бесплатных поездок на такси ежегодно стоимостью до 2 тыс. рублей.

Для удобства обслуживания действует порядка 500 офисов и выделенных зон банка ВТБ во всех регионах России, активно развиваются цифровые каналы, за каждым клиентом закреплен персональный финансовый менеджер, который поможет в выборе актуальных сервисов и в решении повседневных задач.

Фото: Эрик Романенко

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