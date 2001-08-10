Вице-мэр Южно-Сахалинска встретилась с жителями Ново-Александровска
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В центре народной культуры «Радуга» в 2025 году прошла встреча вице-мэра Южно-Сахалинска Елены Фёдоровой с жителями Ново-Александровска, организованная по поручению мэра Сергея Надсадина. Как сообщили ТИА "Острова" в городской администрации, мероприятие стало частью регулярной практики администрации города по прямому взаимодействию с населением и прошло в формате открытого диалога.
На встрече присутствовали представители администрации Южно-Сахалинска, депутатского корпуса, ресурсоснабжающих организаций и курирующие специалисты. Перед началом общения глава территории Андрей Маясов рассказал о реализации решений, принятых на предыдущих встречах. Особое внимание уделяется программе капитального ремонта многоквартирных домов — за последние три года в районе отремонтировали около 50 домов, в девяти из них заменены инженерные сети. Также продолжается обустройство уличного освещения, в текущем году его планируют установить на улице Торговой и в районе транспортно-пересадочного узла «Нова». Работы по асфальтированию начались на участках улиц Красносельской и Горького.
Жители подняли вопросы благоустройства, ремонта дорожного покрытия и установки дополнительных осветительных опор. Одна из постоянных участниц таких встреч, Елена Артюхова, отметила высокую эффективность формата: «Мне такие встречи очень нравятся. Сегодня пришли представители всех ведомств — это удобно. Я спросила про тротуар к остановке, получила исчерпывающий ответ, который меня устроил». Все обращения граждан взяты в работу, каждому даны конкретные поручения с указанием сроков исполнения. По итогам часа общения Елена Фёдорова выразила благодарность жителям за активную позицию и подчеркнула, что администрация услышала предложения и готова их реализовать.
Кроме того, с этой недели стартует серия выездных совещаний в СНТ, частный сектор и многоквартирные дома. Администрация Южно-Сахалинска продолжает развивать практику открытых встреч, закрепив за каждым районом куратора-вице-мэра. Еженедельно проводятся выездные приемы, а ежедневно работает профильный департамент и Муниципальный центр управления, принимая и обрабатывая обращения горожан.
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