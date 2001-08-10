Тихоокеанское
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12:08, | Новости общества Сахалина и Курил

Избирком Сахалина передал детской библиотеке более тысячи книг для Донбасса

Избирком Сахалина передал детской библиотеке более тысячи книг для Донбасса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Накануне Международного дня защиты детей, 31 мая 2025 года, Сахалинская областная детская библиотека приняла значительную партию книг и творческих наборов, собранных избирательными комиссиями островного региона. Более тысячи экземпляров детской литературы и материалов для творчества, собранные в рамках акции «Подарок библиотекам Донбасса», вскоре отправятся в Донецкую Народную Республику, часть из них предназначена для библиотек города Шахтерска.

Председатель Избирательной комиссии Сахалинской области Виктория Черкасова подчеркнула значение акции: «Эта инициатива стала отличным поводом объединить усилия всех членов территориальных и участковых комиссий Сахалина и Курил, чтобы помочь детям западных регионов книгами и материалами для творчества». Собранные избиркомами дары станут важным вкладом в пополнение фондов библиотек ДНР.

Директор Сахалинской областной детской библиотеки Наталья Чаус поблагодарила участников акции. «Ваше активное участие — яркий символ сплоченности наших регионов и всей страны», — отметила Чаус. Как рассказали Тихоокеанскому информационному агентству "Острова" в пресс-службе областного избиркома, акция напрямую связана с шефством Сахалинской области над городом Шахтерск в ДНР, куда и направят часть собранной литературы.

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