Банк России предупреждает сахалинцев о новой схеме телефонного мошенничества

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Финансовые аферисты внедрили новую многоходовую схему обмана, активно используя имена правоохранительных органов и Банка России для хищения средств со счетов жителей Сахалинской области. Как рассказали Тихоокеанскому информационному агентству "Острова" в пресс-службе Отделения Банка России по Сахалинской области, злоумышленники сначала звонят жертве, представляясь сотрудником полиции или прокуратуры, а затем, прямо во время разговора, "переводят" ее на фальшивого специалиста Центробанка.

По сценарию мошенников, первый звонок содержит ложное предупреждение об угрозе хищения денег. Затем "сотрудник" экстренно соединяет жертву с другим "специалистом" – якобы из Банка России. Этот человек убеждает перевести все сбережения на специальный "защищенный" счет, который на самом деле контролируют преступники. "Злоумышленники добиваются только одного — хищения ваших средств. Если вы раскроете паспортные данные, банковскую информацию или коды из СМС, вы сами дадите им доступ к деньгам", — подчеркнул заместитель управляющего Отделением Банка России по Сахалинской области Сергей Филиппов.

Эксперты Банка России акцентируют внимание на ключевых признаках обмана. Во-первых, технически невозможно переключить звонок между разными ведомствами в режиме реального времени – предложение пообщаться с "сотрудниками" нескольких госструктур подряд является явным мошенничеством. Во-вторых, Центробанк никогда не звонит гражданам с просьбами совершить какие-либо операции по их картам или счетам, не ведет счета физических лиц и не создает "безопасные" счета для перевода средств. Самое главное правило безопасности – немедленно прекращать любой разговор, где требуют конфиденциальную информацию или действия с деньгами.