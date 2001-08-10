На Камчатке депутат, обвиняемый в подделке диплома, подал в отставку
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На 48-й сессии законодательного собрания Камчатского края, которая состоялась 27 мая 2025 года, были досрочно прекращены полномочия депутата Дмитрия Бобровских. Основанием стало поданное им заявление, передаёт ТК «41 Регион» со ссылкой на пресс-службу краевого заксобрания.
Дмитрий Бобровских вошёл в состав заксобрания края четвёртого созыва в сентябре 2021 года по итогам выборов в составе списка кандидатов от социалистической политической партии «Справедливая Россия – патриоты – за правду». В связи с этим дополнительные выборы на освободившееся место не проводятся, депутатский мандат передаётся иному кандидату в составе краевого списка кандидатов.
За последние годы экс-депутат не раз становился участником скандальных историй. Его обвиняли в предоставлении поддельного диплома о высшем образовании в избирком и парламент региона, затем его уличили в вождении без прав и отказе от медосвидетельствования. В августе 2023 года Бобровских задержали и поместили под стражу для принудительного привода на суды.
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