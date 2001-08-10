Школьные проездные в Южно-Сахалинске перестанут действовать с 1 июня
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 1 июня по 31 августа 2025 года в Южно-Сахалинске приостановят действие льготных школьных проездных билетов на общественном транспорте. Эта мера традиционно охватывает период летних каникул, когда учащиеся реже пользуются городским транспортом для поездок в учебные заведения.
В течение указанных трех месяцев школьники не смогут использовать свой льготный проездной. Для оплаты проезда им потребуется либо транспортная карта с положительным балансом, либо наличные средства. Как сообщает ТИА "Острова" в городской администрации, стоимость поездки при безналичной оплате картой составляет 35 рублей, а при оплате наличными водителю — 45 рублей.
Напомним, что льготный (бесплатный для учащихся) проездной действует строго в учебный период — с 1 сентября по 31 мая включительно. У родителей и школьников есть возможность пополнить баланс транспортной карты через банковские отделения, мобильные приложения или платежные терминалы для оплаты проезда в летние месяцы. По всем вопросам работы общественного транспорта в каникулярный период жители могут обращаться в диспетчерскую службу Единого оператора по телефону 55-65-15.
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