Тихоокеанское
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10:53, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинские эксперты по капремонту изучают инновации на выставке во Владивостоке

Сахалинские эксперты по капремонту изучают инновации на выставке во Владивостоке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Руководитель Фонда капитального ремонта Сахалинской области Игорь Бондарев и начальник отдела строительного контроля Александр О. участвуют в масштабной международной выставке «GLOBAL EXPO Vladivostok 2025». Главная цель делегации — изучить передовые строительные материалы и энергосберегающие технологии для применения в региональной программе капремонта.

Выставка стартовала с бизнес-форума о новых возможностях делового сотрудничества. Эксперты на панельных дискуссиях и презентационных сессиях обсуждают перспективы развития торгово-экономических и туристических связей с Китаем, КНДР и другими странами АТР. Представители Фонда капремонта активно знакомятся с продукцией, услугами и современными технологиями компаний из России, Китая, Вьетнама, Кореи и других государств, представленных на единой площадке. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Фонда, особый интерес островная делегация проявила к инновационным строительным решениям и энергоэффективным технологиям.

«Такие мероприятия дают уникальный шанс изучить опыт коллег из других регионов и обсудить новинки с федеральными экспертами, — подчеркнул Игорь Бондарев. — Здесь также присутствуют представители подрядных организаций, которые пока не работали на Сахалине и Курилах, но планируют участвовать в наших аукционах на проведение капремонта». Выставка продлится три дня, ее программа включает круглые столы, публичные дискуссии, презентации и мастер-классы.

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