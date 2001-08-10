Сахалинские эксперты по капремонту изучают инновации на выставке во Владивостоке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Руководитель Фонда капитального ремонта Сахалинской области Игорь Бондарев и начальник отдела строительного контроля Александр О. участвуют в масштабной международной выставке «GLOBAL EXPO Vladivostok 2025». Главная цель делегации — изучить передовые строительные материалы и энергосберегающие технологии для применения в региональной программе капремонта.

Выставка стартовала с бизнес-форума о новых возможностях делового сотрудничества. Эксперты на панельных дискуссиях и презентационных сессиях обсуждают перспективы развития торгово-экономических и туристических связей с Китаем, КНДР и другими странами АТР. Представители Фонда капремонта активно знакомятся с продукцией, услугами и современными технологиями компаний из России, Китая, Вьетнама, Кореи и других государств, представленных на единой площадке. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Фонда, особый интерес островная делегация проявила к инновационным строительным решениям и энергоэффективным технологиям.

«Такие мероприятия дают уникальный шанс изучить опыт коллег из других регионов и обсудить новинки с федеральными экспертами, — подчеркнул Игорь Бондарев. — Здесь также присутствуют представители подрядных организаций, которые пока не работали на Сахалине и Курилах, но планируют участвовать в наших аукционах на проведение капремонта». Выставка продлится три дня, ее программа включает круглые столы, публичные дискуссии, презентации и мастер-классы.