Долинск и Смирных претендуют на новые скейт-парки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Долинск и Смирных вошли в число претендентов на строительство современных скейт-парков по федеральной программе. Реализация проектов зависит от победы во Всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства, где жители решают, какие территории преобразить в первую очередь.

Местные подростки активно поддерживают инициативу. "Практически каждый день катаемся, но специальной площадки в городе нет – прыгаем по бордюрам и лестницам, мешаем прохожим. Скейт-парк будет просто огонь! Мы сможем нормально тренироваться и учить трюки", – поделился 13-летний Максим из Долинска с журналистом ТИА "Острова". В области уже успешно работают подобные зоны, построенные по проекту "Формирование комфортной городской среды", например, в Корсакове у КДЦ "Океан" и в Холмске у плавательного бассейна, ставшие центрами притяжения для скейтеров, роллеров и велосипедистов.

Министр ЖКХ Сахалинской области Дмитрий Аристархов подчеркивает значимость таких объектов: "Современные спортивные площадки – важная часть развития городов. Они не только помогают молодежи вести активный образ жизни, но и создают сообщества увлеченных людей". Как рассказали Тихоокеанскому информационному агентству "Острова" в региональном министерстве ЖКХ, помимо скейт-парков, программа включает установку тренажеров и воркаут-зон.

Поддержать проекты для Долинска и Смирных можно на федеральном портале онлайн-голосования в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Уже более 62 тысяч островитян отдали свои голоса. Узнать подробности и принять участие можно до конца голосования, обратившись на горячую линию по номерам 8 (800) 302-0065 (стационарный) или *0065 (мобильный) с понедельника по субботу с 08:00 до 20:00.