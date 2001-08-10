Долинск и Смирных претендуют на новые скейт-парки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Долинск и Смирных вошли в число претендентов на строительство современных скейт-парков по федеральной программе. Реализация проектов зависит от победы во Всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства, где жители решают, какие территории преобразить в первую очередь.
Местные подростки активно поддерживают инициативу. "Практически каждый день катаемся, но специальной площадки в городе нет – прыгаем по бордюрам и лестницам, мешаем прохожим. Скейт-парк будет просто огонь! Мы сможем нормально тренироваться и учить трюки", – поделился 13-летний Максим из Долинска с журналистом ТИА "Острова". В области уже успешно работают подобные зоны, построенные по проекту "Формирование комфортной городской среды", например, в Корсакове у КДЦ "Океан" и в Холмске у плавательного бассейна, ставшие центрами притяжения для скейтеров, роллеров и велосипедистов.
Министр ЖКХ Сахалинской области Дмитрий Аристархов подчеркивает значимость таких объектов: "Современные спортивные площадки – важная часть развития городов. Они не только помогают молодежи вести активный образ жизни, но и создают сообщества увлеченных людей". Как рассказали Тихоокеанскому информационному агентству "Острова" в региональном министерстве ЖКХ, помимо скейт-парков, программа включает установку тренажеров и воркаут-зон.
Поддержать проекты для Долинска и Смирных можно на федеральном портале онлайн-голосования в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Уже более 62 тысяч островитян отдали свои голоса. Узнать подробности и принять участие можно до конца голосования, обратившись на горячую линию по номерам 8 (800) 302-0065 (стационарный) или *0065 (мобильный) с понедельника по субботу с 08:00 до 20:00.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
15:08 Сегодня Сахалинская область готовит 12 заявок на федеральный конкурс благоустройства городской среды
11:51 Сегодня Банк России предупреждает сахалинцев о новой схеме телефонного мошенничества
09:18 Сегодня Водитель Toyota сбил пешехода на переходе в центре Южно-Сахалинска
16:12 Сегодня В Сахалинской области инфляция в апреле превысила среднероссийский уровень
17:12 22 Мая Только 19% жителей Южно-Сахалинска поддерживают введение налога для неработающих
10:35 23 Мая На Сахалине провели праздничный вечер ко Дню славянской письменности
09:41 23 Мая Сахалинские волонтеры осваивают поисковые методики на всероссийском слете
15:18 22 Мая На улице Дзержинского Южно-Сахалинска запустят пилотный проект платной парковки
12:46 30 Апреля Экономисты посчитали во-сколько сахалинцам обойдется выезд на природу на праздниках
12:15 7 Мая Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 назвала газовые установки в честь защитников Отечества
10:02 15 Мая Сахалинка похитила более 2,4 млн рублей, используя служебное положение
10:01 30 Апреля Сахалинстат рассказал, сколько человек трудятся на территории региона
Выбор редакции
- 10:53 Сегодня Сахалинские эксперты по капремонту изучают инновации на выставке во Владивостоке
- 11:06 Вчера Библиотека на открытом воздухе в Южно-Сахалинске начнет работу в июне
- 10:01 27 Мая В Южно-Сахалинске горожане проверили знания о войне в рамках "Бегущей книги"
- 11:10 26 Мая В Южно-Сахалинске прошел концерт в поддержку семей участников СВО
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?