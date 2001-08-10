Зумеры оценили карты ВТБ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ВТБ отмечает рекордный рост зарплатных клиентов среди молодежи до 30 лет. Число зумеров - поколение, родившееся с конца 90-х - в зарплатном портфеле банка за год выросло на 22%.

Число молодых людей до 30 лет, получающих зарплату на карту ВТБ, увеличилось по итогам 2024 года. В общей сложности сегодня на долю клиентов до 30 лет приходится почти треть зарплатного портфеля. По динамике прироста особенно выделяются две возрастные категории: 22 – 25 летние – их число выросло на четверть – и самая юная аудитория (14-16 лет), где прирост составил 42%.

К зарплатным клиентам-зумерам относятся и студенты, получающие стипендии на карту ВТБ. Оборот по карте у этой категории клиентов в среднем в 2,5 раза превышает регулярные начисления от образовательных учреждений.

Молодые люди ценят карту ВТБ за бесплатное обслуживание, кешбэк в рублях в 4 категориях, удобный мобильный банк и быстрые переводы. Среди наиболее популярных продуктов – депозиты (27%), кредитная карта (14%), ипотека (9%), автокредиты (9%) и инвестиционные услуги (5%). Также зумеры оценили новый функционал ВТБ Онлайн - возможность пополнения кошелька игровой платформы Steam через личный кабинет.

«Зумеры уверенно управляют деньгами и ценят сервис, который даёт контроль и гибкость. Для них карта - не просто способ получать зарплату, а полноценный инструмент для повседневных финансов. Простота, скорость и удобство — вот что особенно важно в этом возрасте», - отмечает Евгений Темяков, начальник Управления «Зарплатные проекты» ВТБ.

Фото: Владимир Смирнов