Тихоокеанское
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17:02, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Крестьянские хозяйства Поронайского района приступили к посевной кампании

Крестьянские хозяйства Поронайского района приступили к посевной кампании

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

КФХ своевременно обеспечили себя всеми необходимыми материально-техническими ресурсами: подготовили сельскохозяйственную технику и собственный семенной картофель, закупили семена овощных культур и картофель элитных репродукций, законтрактовали поставку минеральных удобрений и средств защиты растений.

Сегодня в хозяйствах уже посажено 6,5 га картофеля и 1,5 га овощей. Всего планируется засеять порядка 39 га картофелем и 16 га овощами открытого грунта.

В планах сельхозтоваропроизводителей Поронайского района в этом году собрать 1000 тонн картофеля и овощей открытого грунта 480 тонн.

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