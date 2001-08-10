Капремонт проспекта Победы в Южно-Сахалинске обещают закончить до конца мая
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Дорожные службы Южно-Сахалинска завершают асфальтирование тротуаров на проспекте Победы - финальные работы планируют закончить до 31 мая. Как сообщает ТИА «Острова» в городской администрации, в 2025 году подрядчики также восстановят системы водоснабжения и установят камеры видеонаблюдения на участке от улицы Ленина до Железнодорожной.
Начальник производственно-технического отдела Дмитрий Гельд уточнил, что бригады уже укладывают асфальт на северной стороне проспекта, а с 29 мая перейдут на южную. «До конца месяца завершим пешеходные зоны у железнодорожного переезда. Временные щебёночные покрытия, которые использовали в прошлом году, заменят на постоянные», - пояснил Гельд.
В рамках капремонта, стартовавшего в 2024 году, рабочие проложили ливневую канализацию, обновили электросети и водопровод. До конца 2025 года планируют переключить магистрали водоснабжения и смонтировать систему видеонаблюдения. Кроме того, с 20 июня на перекрёстке проспекта Победы и улицы Ленина начнут устанавливать камеры коллектора ливневой канализации. О точных датах старта этих работ объявят отдельно.
Как рассказали Тихоокеанскому информационному агентству «Острова» в мэрии, реконструкция проспекта Победы - часть программы по модернизации транспортной инфраструктуры города. Проект направлен на сокращение аварийности и повышение комфорта для пешеходов. «После завершения всех этапов проспект станет образцовой магистралью с современными коммуникациями», - подчеркнули в администрации.
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