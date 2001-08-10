Сахалинцы чаще других россиян готовы покупать подержанные автомобили

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск, РФ, - Цифровая экосистема МТС и центр аналитики и исследований MTC AdTech провели опрос среди россиян на тему покупки автомобиля. Подавляющее большинство дальневосточных, в том числе сахалинских, респондентов готовы к приобретению подержанного авто, но на собственные, а не кредитные средства.

По данным аналитиков, планируют приобретать машину 28% опрошенных, из них 16% откладывают покупку до момента улучшения ситуации на рынке. Каждый третий участник опроса не планирует покупать и не имеет на данный момент автомобиля. При этом, 67% респондентов копят собственные средства на покупку автомобиля. Брать кредит готовы только 20% опрошенных, а еще 11% рассматривают способ покупки по трейд-ин с доплатой.

Большинство опрошенных (80%) задумывается о покупке подержанного авто. Среди тех, кто готов приобрести машину с пробегом, 68% привлекает более низкая цена по сравнению с новым транспортным средством. Еще 22% респондентов интересуют марки автомобилей, ушедшие с российского рынка.

Подержанные автомобили чаще выбирают в Дальневосточном – 95% и Северо-Кавказском федеральных округах – 93% респондентов соответственно. Также дальневосточники больше остальных россиян склонны к покупке автомобилей старше 5 лет – на это согласны 47% опрошенных. Машины со сроком эксплуатации от 3 до 5 лет чаще всего покупают в Северо-Кавказском федеральном округе – 64%. В Северо-Западном федеральном округе наибольшей популярностью пользуются автомобили не старше 3 лет, их предпочли 32% опрошенных. Почти новое транспортное средство – со сроком эксплуатации до года – чаще всего покупают с Сибирском, Центральном и Уральском округе (по 6% респондентов).

«Рост стоимости автомобилей на фоне общей экономической ситуации, высокая кредитная ставка и уход с российского рынка привычных марок автомобилей заставляют россиян рассматривать рынок автомобилей с пробегом. Для продавцов это сигнал о том, что выход на покупателей новых автомобилей становится все более сложным и требует рекламных инструментов, позволяющих таргетировать сообщения на узкую целевую аудиторию, например, с помощью сегментов, собранных на базе Big Data», – комментирует коммерческий директор МТС AdTech Артем Пуликов.

По итогам опроса Центра аналитики и исследований МТС AdTech удалось выделить основные источники информации, которые россияне изучают перед покупкой подержанного автомобиля. Сайты сервисов для покупки и перепродажи автомобилей смотрят 56% респондентов. Автомобильные форумы и блоги, сайты автомобильных СМИ – 44%. На официальные сайты автодилеров в раздел трейд-ин заходят 43% опрошенных, 38% смотрят автомобильные обзоры на видеоплатформах YouTube, RUTUBE, VK видео. Мобильные приложения для покупки и перепродажи автомобилей изучают 29% респондентов, 16% читают информацию в телеграм-каналах об автомобилях.

Об опросе

Центр аналитики и исследований MTS AdTech опросил 2000 россиян старше 18 лет. В опросе приняли участие россияне, проживающие на территории РФ. Опрос был проведен в апреле 2025 года.

О МТС AdTech

Рекламная вертикаль МТС занимается разработкой передовых AdTech и MarTech-продуктов на основе технологий Big Data и AI. Среди ключевых решений: Маркетолог PRO - цифровой рекламный инструментарий для крупного бизнеса и агентств, вошедшие в AdTech-контур компания Buzzoola и MTS Ads Premium video; DSP-платформа Segmento и платформа для размещения рекламы через блогеров Getblogger, а также собственная DSP-платформа для запуска programmatic-рекламы, рекламная биржа (AdEx) и SSP-платформа, МедиаСкаут - оператор рекламных данных, платформа омниканального маркетинга МТС OmniChannel и рекламная платформа для запуска рекламы на базе Big Data МТС - МТС Маркетолог.