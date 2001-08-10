Сахалинцы собрались у мемориала в 30-ю годовщину трагедии Нефтегорск
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске прошел траурный митинг в память о 2096 жертвах Нефтегорского землетрясения, полностью уничтожившего поселок 30 лет назад. Как сообщает ТИА «Острова» в мэрии города, у мемориала у привокзальной площади собрались выжившие жители, их родные, представители власти и спасатели, участвовавшие в ликвидации последствий катастрофы. Мэр Сергей Надсадин возложил цветы и присоединился к минуте молчания.
Наталья Шеменева, потерявшая родителей в ту майскую ночь 1995 года, рассказала, как узнала о трагедии из телевизионных новостей. «Мне было 25 лет, я жила в Южно-Сахалинске, и это спасло меня. В Нефтегорск смогла прилететь только через два дня. Мы искали родных под завалами — это невозможно забыть», — поделилась женщина. Сейчас, спустя три десятилетия, Наталья ежегодно приезжает к мемориалу, чтобы встретиться с немногими оставшимися нефтегорцами.
Заслуженный спасатель России Валентин Желонкин, который в 26 лет участвовал в разборе завалов, вспомнил первые часы работы в эпицентре катастрофы. «Мы прилетели 29 мая. Сначала спасали живых, потом искали погибших. На третий день нашел 16-летнюю Лену Русских — она выжила. Работали до середины июня, уезжали последними», — отметил Желонкин.
Напомним, мощнгейшее землетрясение магнитудой стерло Нефтегорск с лица земли за считанные минуты. Под обломками 17 пятиэтажек, школы и инфраструктуры погибли 92% населения поселка. Мемориальные мероприятия проводят ежегодно, чтобы сохранить память о самой масштабной трагедии в истории Сахалина.
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