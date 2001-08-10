Тихоокеанское
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14:53, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Губернатор Валерий Лимаренко направил на передовую новую партию антидроновых систем

Губернатор Валерий Лимаренко направил на передовую новую партию антидроновых систем

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко передал военнослужащим в зоне СВО новую партию спецоборудования, включая подавители дронов и антидроновые ружья. Как сообщает ТИА «Острова» в правительстве региона, техника поступит на передовую в ответ на запросы военных, где борьба с вражескими БПЛА стала критически важной для выполнения боевых задач.

Лимаренко подчеркнул, что поддержка участников спецоперации остается приоритетом для области с 2022 года. «Мы системно обеспечиваем военных всем необходимым - от генераторов до высокотехнологичных систем. Наши бойцы заслуживают максимальной поддержки, и Сахалин продолжит эту работу», - заявил губернатор. Начальник штаба 68-го гвардейского корпуса генерал-майор Алексей Шведов добавил, что антидроновое оборудование позволит эффективнее противостоять атакам противника и минимизировать потери.

С начала СВО регион отправил в зону боевых действий более 20 партий грузов, включая внедорожники, FPV-дроны, 3D-принтеры и средства связи. Администрация организовала эту работу в рамках проекта «Сопричастность», который координирует лично Лимаренко. Параллельно волонтёры собирают личные посылки для бойцов, а участники СВО, вернувшиеся с фронта, проходят обучение по программе «Герои Сахалина и Курил» для включения в кадровый резерв.

Как рассказали Тихоокеанскому информационному агентству «Острова» в правительстве области, в 2025 году поддержка военных вышла на новый уровень: помимо техники, регион финансирует реабилитацию раненых и образовательные гранты для их детей. «Наша задача — не только помогать на передовой, но и создавать условия для возвращения бойцов к мирной жизни», - резюмировал Лимаренко.

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