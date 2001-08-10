Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко передал военнослужащим в зоне СВО новую партию спецоборудования, включая подавители дронов и антидроновые ружья. Как сообщает ТИА «Острова» в правительстве региона, техника поступит на передовую в ответ на запросы военных, где борьба с вражескими БПЛА стала критически важной для выполнения боевых задач.

Лимаренко подчеркнул, что поддержка участников спецоперации остается приоритетом для области с 2022 года. «Мы системно обеспечиваем военных всем необходимым - от генераторов до высокотехнологичных систем. Наши бойцы заслуживают максимальной поддержки, и Сахалин продолжит эту работу», - заявил губернатор. Начальник штаба 68-го гвардейского корпуса генерал-майор Алексей Шведов добавил, что антидроновое оборудование позволит эффективнее противостоять атакам противника и минимизировать потери.

С начала СВО регион отправил в зону боевых действий более 20 партий грузов, включая внедорожники, FPV-дроны, 3D-принтеры и средства связи. Администрация организовала эту работу в рамках проекта «Сопричастность», который координирует лично Лимаренко. Параллельно волонтёры собирают личные посылки для бойцов, а участники СВО, вернувшиеся с фронта, проходят обучение по программе «Герои Сахалина и Курил» для включения в кадровый резерв.

Как рассказали Тихоокеанскому информационному агентству «Острова» в правительстве области, в 2025 году поддержка военных вышла на новый уровень: помимо техники, регион финансирует реабилитацию раненых и образовательные гранты для их детей. «Наша задача — не только помогать на передовой, но и создавать условия для возвращения бойцов к мирной жизни», - резюмировал Лимаренко.